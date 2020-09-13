染疫危險因素仍存！南韓單日增121例...下午頒布首都「防疫政策」

▲南韓首爾新村街頭寂靜，不少店家、餐廳生意一落千丈。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓新冠肺炎（COVID-19）疫情毫無減緩趨勢，單日新增病例仍維持三位數，使得防疫當局無法立即決定是否該繼續實施首都圈加強版的「社交距離防疫」第2.5階段。根據統計，截至13日0時為止，南韓今（13）日上午9時30分共通報121起病例，其中99例為境內感染、22例為海外感染；目前南韓共累計22176例確診、358例死亡。

根據《韓聯社》，由於單日新增病例未降至目標的二位數，防疫當局認為感染危險因素尚存在，然而強化防疫措施卻重創餐飲店家等自營業者，對此國務總理丁世均（정세균）13日下午3時將召開中央災難安全對策本部會議，下午4時30分於例行記者會上決定是否繼續延長首都圈的加強版防疫措施。

且由於目前老人養護設施、療養機構、醫療院所群聚與登門推銷等仍是近日新增感染的大宗，因此當局與專家研判，疫情不排除有再度惡化的可能。

▲光州北區傳統市場某餐廳出現群聚感染，一名店家業者戴上告示牌表示自己為陰性。（圖／達志影像）

從新增感染者所分佈的地區來看，首都圈共新增60例（首爾佔30例、京畿道佔27例、仁川佔3例）；大邱新增14例；忠清南道新增9例；蔚山新增4例；釜山新增3例；光州、大田、慶尚北道、慶尚南道各新增2例；江原道新增1例。

昨（12）日共新增2宗群聚感染。首爾市江南區「K保健產業」發現10人確診；慶尚北道漆谷郡山養蔘事業說明會累計8人確診。

而首爾市光化門示威集會累計565例；首爾市西大門區延世大學塞布蘭斯醫院累計23例；首爾市松坡區Coupang（쿠팡!）物流中心累計19例；京畿道利川市日間保護中心累計18例；大田健康食品說明會累計54例；忠清南道錦山郡「섬김」療養院累計10例。

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