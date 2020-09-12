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大型醫院群聚感染擴散！南韓單日增136例...孕婦慘遭感染新冠

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▲▼首爾市府宣布，將暫時關閉蠶室石村湖，防止市民進入群聚飲酒。（圖／達志影像）

▲首爾市府宣布，將暫時關閉蠶室石村湖，防止市民進入群聚飲酒。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓新冠肺炎（COVID-19）疫情雖近期單日新增病例降至100多起，卻毫無減緩趨勢，新增感染者多來自於大型醫療院所、療養院、宗教設施、各種小型聚會等。根據防疫當局統計，截至12日0時為止，南韓今（12）日上午9時30分共通報136起病例，其中118例為境內感染、18例為海外感染；目前南韓共累計22055例確診、355例死亡；另外，重症患者與前日相比減少11人，目前維持164例。

從新增感染者所分佈的地區來看，首都圈共新增86例（首爾佔50例、京畿道佔28例、仁川佔8例）；大田新增7例；忠清南道新增6例；釜山新增4例；大邱、光州、江原道各新增3例；慶尚北道、慶尚南道各新增2例；濟州島、蔚山各新增1例。

▲▼首爾延世大學塞部蘭斯醫院出現院內群聚感染。（圖／達志影像）

▲首爾延世大學塞布蘭斯醫院出現院內群聚感染。（圖／達志影像）

首爾市西大門區延世大學塞布蘭斯醫院截至12日中午12時，共累計23例確診；江原道春川市江原大學醫院出現確診病例，緊急封鎖急診室；首爾市娥山醫院一名懷孕中的婦女也被驗出感染新冠肺炎。

京畿道利川市日間保護中心累計14例確診；仁川市桂陽區新春療養中心（새봄요양센터）累計4例；忠清南道錦山郡「섬김」（無漢字對譯）療養院累計9例。

另外，在既有的群聚感染案例中，首爾光化門示威集會累計565例；首爾市永登浦區佛教「日蓮正宗」佈教所累計22例；首爾市松坡區Coupang（쿠팡!）物流中心累計16例；首爾市鍾路區廳（區公所）公園綠地管理員累計11例；大田市健康食品說明會累計51例。

▲▼南韓總統文在寅決定升格「疾病管理廳」，12日正式上路。（圖／達志影像）

▲南韓總統文在寅決定升格「疾病管理廳」，12日正式上路。（圖／達志影像）

南韓中央防疫對策本部副本部長權埈郁（권준욱）12日召開例行記者會表示，目前首都圈正面臨比3月初大邱、慶尚北道「新天地教會」所引起的第一波全國大流行還要更嚴峻的情況，將於明（13）日決定是否該繼續延長首都圈「社交距離防疫」第2.5階段之政策。

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