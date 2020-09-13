美大學狂開趴聯誼「342人染新冠」！　全校隔離14日

▲ 在新增的342例個案之中，有三分之一參加派對或是社交聚會，而其中三分之一的聚會與聯誼有關。圖為美國密西根州立大學。（圖／翻攝自臉書／Michigan State University）

記者詹雅婷／綜合報導

美國校園疫情再度拉警報，密西根州立大學（Michigan State University）感染新冠肺炎個案自23例暴增至342例，其中多達三分之一的患者近期均參加派對聚會。如今當地衛生官員下令，該校學生即起自我隔離14日，直到本月26日深夜11時59分為止。

CNN報導，密西根州立大學課程均在線上進行，但由於學生們受限於校外租屋合約，又或者單純想要回到學校，便在秋季學期到來的時候返校。截至8月24日，學校相關確診病例僅23人，但如今已暴增至342人。

英厄姆郡（Ingham County）衛生部門指出，在新增的342例個案之中，有三分之一參加派對或是社交聚會，其中三分之一的聚會與聯誼有關，如今狀況非常緊急，眼前新冠肺炎患者數急速增加的現象必須停下來，祭出全校隔離14天的防疫措施，並針對取得10人以上住屋許可的地點進行審查，評估是否有必要採取進一步措施。

當局表示，儘管隔離並非緊急命令，但若學生們不遵守相關規定，將實施更嚴格的措施及強制性限制。依據規定，學生們必須自我隔離14日，直到26日深夜11時59分為止，但被允許參加部分教學、實驗課程及校際運動訓練，也能外出上班就醫，採買食物、藥物等物品。