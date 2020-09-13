公開川普金正恩27封信！記者爆料：美國防長考慮「砲轟」北韓港口

▲川普與金正恩在河內會談決裂後，同年6月在南韓板門店會面。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

美國記者鮑勃•伍德華（Robert Upshur Woodward）在即將於15日出版的新書《憤怒》（rage）中公開了美國總統川普與北韓（朝鮮）最高領導人金正恩之間用於溝通的27封私人信函，信中的用詞雖呈現出一片和藹的氣氛、顯示出兩國領導不同於台面上的好交情，卻也透露出雙方在推動北韓去核上的認知差異。

根據韓媒《MBC News》昨（12）日的報導內容，伍德華在書中指出，2018年6月第一次川金會在新加坡舉行後，美國國務卿蓬佩奧曾於該年7月赴平壤傳遞川普給金正恩的信函，當時川普要求須遵照「完全、且可受檢驗即不可逆的去核」進行協議，不過金正恩當時卻提出先簽署「終戰宣言」，美國拒絕後，蓬佩奧因此無法見到金正恩。

金正恩在信函中委婉表達不滿，「雖然非常高興能與像閣下（指川普）一樣傑出的政治家維持良好關係，但苦盼已久的終戰宣言卻不在協議中，對此我感到十分遺憾」；川普則在回函中再次強調「完全、且受檢驗的北韓無核化」。

▲金正恩收到來自川普的信函，表示內容有趣。（圖／達志影像）

金正恩2018年9月在信函中表示，北韓願意採取完全關閉洲際彈道飛彈（ICBM）、核武生產基地等措施，「我們願意在每一個階段，實現每一個具有意義的程序。」

2019年2月，川普與金正恩在越南河內舉行第二次會談。金正恩提出願意關閉寧邊核能基地等設施，但美國政府希望北韓解除核武裝、檢查北韓境內核能設施後再來談解除制裁，雙方談判因此陷入僵局。同年6月，川普與金正恩在板門店握手，但兩國在去核議題上仍陷入膠著狀態。

為避免刺激北韓，美國與南韓在2019年8月的聯合軍演上縮減規模，不過金正恩仍對此表達抗議，「南朝鮮（南韓）軍隊是無法與我軍抗衡的。」

書中也表示，川普在接受伍德華訪談時曾透露，2017年美國與北韓之間關係緊張之時，金正恩曾向自己表示，「已準備開戰」；2017年8月，北韓發射中程彈道飛彈，時任美國國防部長詹姆士•馬提斯（James Mattis）曾考慮是否該砲擊北韓港口以示警告，最後擔憂可能引起雙方全面開戰而斷絕該念頭。

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