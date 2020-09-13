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牛津大學：新冠疫苗安全無虞　恢復第三階段人體試驗

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▲▼ 疫苗,藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca） 。（圖／路透）

▲全球已有9款新冠肺炎疫苗進入第三階段人體試驗。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

英國牛津大學與藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）新冠疫苗人體試驗上周喊停，因一名英國受測者出現嚴重副作用。不過，牛津大學12日宣布恢復疫苗試驗，主張疫苗安全無虞，同時強調此種大型測試出現部分身體不適的受測者，實屬意料中的事。

BBC報導，該款新冠疫苗人體試驗儘管一度喊卡，以「例行性暫停」來針對該名女性受測者身上的不明不適感進行瞭解，外傳她當時併發橫斷性脊髓炎，可能由病毒感染所引起。如今，在獨立安全審查委員會及監管機構「藥物及保健產品管理局」（MHRA）放行後，藥廠阿斯特捷利康與牛津大學的冠狀病毒疫苗AZD1222恢復試驗。

衛生大臣漢考克（Matt Hancock）對此表示歡迎，「此次試驗暫停，也意味著我們永遠把安全視為第一要務，我們支持科學家們盡快提供一種安全有效的疫苗。」牛津大學也透過聲明表示，在類似的大型試驗當中，部分參與者出現身體不適為意料中的狀況。

世界衛生組織（WHO）表示，全球目前有將近180種新冠疫苗正在研發當中，但尚未有疫苗完成臨床試驗。如今，全球已有9款新冠肺炎疫苗進入第三階段人體試驗。

報導指出，牛津大學與阿斯特捷利康藥廠所研發的疫苗可能成為首批上市的疫苗之一，在歷經成功的第一階段及第二階段測試後，近幾周在美國、英國、巴西、南非展開第三階段測試，約有3萬人參與受測。

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