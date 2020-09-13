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香港上演逃離潮！第一季永久離港7600宗　「走資155億」創新高

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▲▼香港1208國際人權日遊行,反送中,反修例。（圖／路透社）

▲香港自去年6月就社會運動不斷。（圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

受新冠肺炎疫情和反修例示威夾擊，香港百業蕭條，不少人爭取離開。據強制性公積金（MPF）計劃管理局最新公佈的數據，今年首季以「永久離港」提早提取強積金多達7600宗，按年增長10%；自去年反修例事件至今年3月底，9個月累計2.4萬餘宗，共提取約41億元（港元，下同，約新台幣155億），創歷史新高。

強制性公積金計劃是香港在2000年12月1日正式實行的一項退休保障政策，強制18至65歲香港就業人口，都必須參加，僱主及僱員雙方共同供款成立基金，一般情況下，僱員要到65歲後或個別原因，才可取回供款，以作退休之用。

▲▼香港,新冠肺炎,疫情,醫護。（圖／路透社）

▲香港新冠肺炎確診近5千例。（圖／路透社）

不過《東方日報》指出，據積金局最新數字，今年首季以永久離港為由，提早提取強積金累算權益的個案多達7600宗，涉及金額12億9500萬元，較去年第一季6800宗及9.8億元，分別增加10%及32%。

反修例示威蔓延至今，自去年6月至今年3月底相關申索個案累計2.43萬宗，提取強積金達41.28億元。過去5年，以永久離港而提取強積金累算權益，金額持續上升。

▲香港,新冠肺炎,餐廳,口罩。（圖／路透社）

▲不少港人移民。（圖／路透社）

環凱移民顧問有限公司董事張家禧指出，這個現象與香港局勢不穩定直接掛鈎，自去年連串社會運動後，已出現移民潮，市民對香港政治和教育感擔憂，甚至缺乏信心，加上樓價高，市民難以負擔，所以選擇離開香港。

他認為，移民而提取強積金相當合理，相信情況會持續發生，每季度平均增長一成，若香港疫情上或政治上再有重大或突發事件發生，數字會大幅增加。

市民工作不穩定，若想以提早退休或永久離港等藉口取回強積金，立法會勞工界議員潘兆平提醒，作虛假聲明來提早領取強積金是違法及具相當大風險，曾有被定罪的個案，不贊成市民以身試法。他理解疫情令不少工友開工不足，難以維持生活，批評政府未有訂立失業保障制度，建議政府設立「失業貸款基金」，助有需要人士循正途解決經濟困難。

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