　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高雄乙烯外洩24hrs後…道路管制終解封！陳其邁喊：追究到底

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼開啟翠亨北路原民文化館周圍4個人孔蓋，加速溢散於管道內乙烯氣體排空，現場消防人員警戒灑水，並由員警安全維護。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲相關單位開啟翠亨北路原民文化館周圍4個人孔蓋，加速溢散於管道內乙烯氣體排空。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市前鎮區翠亨北路11日下午傳出乙烯外洩意外，濃度一度高達89000PPM，前鎮警分局緊急擴大封鎖警戒區，相關單位歷經24小時努力後，餘氣已全部排出，交通管制部分在下午5點全面開放通行。高雄市長陳其邁表示，目前現場仍留有2個孔蓋，主要為監測數據，周一將會要求華運公司提出正式報告，若有疏失將會嚴格追究。

高雄市長陳其邁12日原定安排參加大寮蜜紅豆推廣活動、公益慈善籃球邀請賽，皆因前鎮乙烯外洩意外接連臨時取消行程。他下午受訪時表示，上午相關單位針對管線內的乙烯餘氣開始做吹驅動做，下午1點進行灌水開蓋，大約在下午3點時，現場測得濃度已降低至0.6和94PPM，汙水幹管裡的餘氣乙烯，已經全部排出。

▲▼開啟翠亨北路原民文化館周圍4個人孔蓋，加速溢散於管道內乙烯氣體排空，現場消防人員警戒灑水，並由員警安全維護。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲相關單位開啟翠亨北路原民文化館周圍4個人孔蓋，加速溢散於管道內乙烯氣體排空。（圖／記者許宥孺翻攝）

陳其邁表示，現場在12日下午5點正式解封，道路恢復正常交通，但是在翠亨北路和原民會之間的2個孔蓋，暫時不會封蓋，將請中油和管線團隊，從原來的乙烯管線到漏氣點的孔蓋之間進行全面檢測，趕快把管線的漏點抓出來，「同時我也要求，有關這次乙烯外洩的事件，由副市長林欽榮用最快的時間調查清楚，相關的疏失或者是責任，我們市政府也會來追究」。

▲▼開啟翠亨北路原民文化館周圍4個人孔蓋，加速溢散於管道內乙烯氣體排空，現場消防人員警戒灑水，並由員警安全維護。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲現場消防人員警戒灑水，並由員警安全維護。（圖／記者許宥孺翻攝）

陳其邁說，禮拜一我們會要求華運提出正式的報告，包括事件發生原因，以及管線監控的資料。事實上，我們在昨天第一時間已經掌握了他所有營運的資料，禮拜一也希望華運能夠提出完整說明，當然也會再請中油管線的團隊，以及毒災中心的陳主任，還有我們的OPS共同來審查華運的報告，假如有任何的疏失，我們一定會嚴格來追究責任。

至於洩漏點在哪裡？陳其邁坦言，需要一點時間，因為現在管線已都是氮氣，乙烯已全部淨空，安全上並無問題。而陳其邁也針對消防局通報程序緩慢一事，再度公開向媒體致歉，「資訊上要求往後要公開透明，我想在民主社會裡面，這不僅是人權的保障，對於媒體的第四權必須充分的尊重，我要求馬上要調整回來，跟各位表示歉意」。

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
獨／驚險畫面曝！遭暴漲洪水沖走　男受困八煙野溪大石
客訂「200瓶紅茶」秒消失！老闆等2.5小時被棄單...結局
「水龍捲」現身！雨彈炸台...林口、八里沿海現驚人景象
4房討尪歡心「19吋蛇腰」維持30年　老公4億遺產竟只分到1
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

高雄乙烯外洩24hrs後…道路管制終解封！陳其邁喊：追究到底

蘇起：中國恐在美總統大選後「小打」教訓台灣

反擊求和說…國民黨還有「這招」　李正皓：一定可獲台灣人掌聲

「丁允恭毀了范雲」　李艷秋：她被民進黨收編後連裝都懶得裝

海巡署駁「東沙危機60小時」　王定宇解釋：包圍非「團團圍住」

前鎮乙烯外洩原因找到了！與高雄氣爆相同...元凶都是「華運管線」

國民黨青年軍發起「返聯」募資　活動截止前2天進度仍0％

北流剛開幕「董事長就開除執行長」　柯文哲：市府會做到監督

陳時中拔三箭選2022北市　柯文哲：健保調漲沒這麼容易

王金平出席海峽論壇變求和　柯文哲：大陸應解釋否則恐破局

台南88歲豆花伯遭惡意棄單　客嫌20元貴！黃偉哲霸氣：全包了

93歲爺爺健身房報到堅持32年　還會練到睡著...網致敬：太猛了

楊丞琳跳《BAD LADY》:比Zumba一小時還累　打破出道20年尺度「穿細肩帶bra露腹肌!」

林心如率「小姐們」酒店實習真喝醉　新戲揪霍建華？她難開口：看他賞不賞臉

玖壹壹早上9:11分無預警蘭嶼港邊開唱　唱跳新歌《LOCAL》直接催落去！！

休旅車卡位...香蕉攤商怒放大絕　生意照做！網一看驚：有靈車FU

Justin黃明昊「搖呼拉圈」姿勢超奇葩！　「眼神都是絕望」…王一博笑翻ＸＤ

田馥甄「MV才露臉2秒」：給我多點鏡頭！　女主張榕容…導演虧Hebe「不會演的少演點」

融化啦❤迷你「蜜袋鼯」外送員 頭戴小小安全帽一臉茫然狂賣萌

他花1年設計視覺+聽覺神樂器　2千顆鋼珠彈奏宛如交響樂團！

高雄乙烯外洩24hrs後…道路管制終解封！陳其邁喊：追究到底

蘇起：中國恐在美總統大選後「小打」教訓台灣

反擊求和說…國民黨還有「這招」　李正皓：一定可獲台灣人掌聲

「丁允恭毀了范雲」　李艷秋：她被民進黨收編後連裝都懶得裝

海巡署駁「東沙危機60小時」　王定宇解釋：包圍非「團團圍住」

前鎮乙烯外洩原因找到了！與高雄氣爆相同...元凶都是「華運管線」

國民黨青年軍發起「返聯」募資　活動截止前2天進度仍0％

北流剛開幕「董事長就開除執行長」　柯文哲：市府會做到監督

陳時中拔三箭選2022北市　柯文哲：健保調漲沒這麼容易

王金平出席海峽論壇變求和　柯文哲：大陸應解釋否則恐破局

畢業即接軌業界　世新大學6大教學研究中心9月啟動

不斷更新／李宗賢、范國宸連續二壘打攻分、林益全開轟　5局富邦8比1樂天

台北地區再一家！藏壽司將插旗中山南西商圈　進駐捷運共構

女警化身網路漫畫家　宣導「路口安全大執法」受好評

漢來美食將推片皮鴨專賣店　全台首店第4季進駐台茂購物中心

印媒爆：中國「可重複使用」太空飛機　降落在羅布泊神秘跑道

萬里隧道遭惡意逼車！重機車主還吞2萬4罰單…警方出面回應

桃園「SUPER教師」3人獲獎　鄭文燦：鼓勵優秀老師投身教育界

中職／中信兄弟還有2檔主題日　10月門票17日開賣

2貓晚上開趴歡呼「惹怒新女友」！　爸忍痛分割：成全妳送走了

火車上狂「XXX」！小情侶「交叉摟抱」 直接脫...她傻眼：還有小孩耶

政治熱門新聞

即／台中市前議員林威邦猝逝！　享年57歲

丁允恭前妻嚴婉玲首發聲：祝受傷女可平復

王定宇爆中共包圍東沙超過60小時

局長室淪砲房　女記者：丁要我穿短裙網襪像妓女一樣

丁允恭前女友向陳菊陳情內容曝光

王定宇爆東沙島被包圍！海巡聲明打臉

陳菊：是賴清德引薦他到行政院

單挑蔣萬安戰台北市？陳時中：回去問老婆

李艷秋：丁允恭毀了范雲

前鎮乙烯外洩原因找到了　竟與高雄氣爆相同

「求和」說引戰　國民黨：不道歉就取消

高雄乙烯外洩！陳其邁遭轟：緊緊緊喊假的

傳共軍上午包圍東沙　國防部說明

看到入選決策委員　黃捷後悔退黨？

更多熱門

相關新聞

邱于軒：丁抬女友上辦公桌，蔡端美豬上餐桌

邱于軒：丁抬女友上辦公桌，蔡端美豬上餐桌

總統蔡英文日前宣布，明年開放含萊克多巴胺美豬進口，國民黨12日在全國22縣市同步舉行「捍衛台灣豬，萊豬不要來」公投連署。國民黨立委吳怡玎、高雄市議長曾麗燕也率領同黨籍高雄市議員簽署公投單，宣示黨團將提出增修地方自治條例，要求瘦肉精零檢出。邱于軒則嘲諷，「高雄市前新聞局長丁允恭把女友抬上辦公桌，蔡英文把美豬端上人民的餐桌」。

高雄乙烯外洩！陳其邁遭轟：緊緊緊喊假的

高雄乙烯外洩！陳其邁遭轟：緊緊緊喊假的

高雄前鎮乙烯外洩事件 ！陳其邁衝現場下達指示

高雄前鎮乙烯外洩事件 ！陳其邁衝現場下達指示

即／高雄傳乙醚外洩　緊急撤離百人

即／高雄傳乙醚外洩　緊急撤離百人

獨／寶貝兒背部爬滿紫色蚯蚓！媽嚇喊：鬼抓的

獨／寶貝兒背部爬滿紫色蚯蚓！媽嚇喊：鬼抓的

關鍵字：

高雄乙烯外洩陳其邁華運

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

即／蒜頭飆天價兇手抓到了！無良商囤150公噸海削

澎恰恰宣布破產「欠錢的人全都裝死」

台鐵車廂「褲中找松鼠」！情侶超狂影片曝光

走路撞見老虎　牠回頭秒讓網笑炸

6惡犬包圍　男遭分食爆血慘死

獨／台北長庚驚爆悶殺命案！夫對中風臥床妻下重手

快訊／無預警拉下鐵門！新北知名鳳梨酥店回應了

館長深夜哭了！含淚曝大腿廢掉

即／失聯1天！成大男學生陳屍「化工系館頂樓」

實測168斷食法！只花2週肥肚「炸出馬甲線」　網紅不藏私秘訣公開

愛莉莎莎遇惡鄰　樓上噪音轟炸！

不給帶貓！女全裸大鬧World Gym健身房　

連千毅直播破2萬人　20分鐘突然結束

重機隧道裡停下求別逼車　慘遭開罰2萬4

瞞不過女友！LINE「聊天密集度」全招了

更多

最夯影音

更多
台南88歲豆花伯遭惡意棄單　客嫌20元貴！黃偉哲霸氣：全包了

台南88歲豆花伯遭惡意棄單　客嫌20元貴！黃偉哲霸氣：全包了
93歲爺爺健身房報到堅持32年　還會練到睡著...網致敬：太猛了

93歲爺爺健身房報到堅持32年　還會練到睡著...網致敬：太猛了

楊丞琳跳《BAD LADY》:比Zumba一小時還累　打破出道20年尺度「穿細肩帶bra露腹肌!」

楊丞琳跳《BAD LADY》:比Zumba一小時還累　打破出道20年尺度「穿細肩帶bra露腹肌!」

林心如率「小姐們」酒店實習真喝醉　新戲揪霍建華？她難開口：看他賞不賞臉

林心如率「小姐們」酒店實習真喝醉　新戲揪霍建華？她難開口：看他賞不賞臉

玖壹壹早上9:11分無預警蘭嶼港邊開唱　唱跳新歌《LOCAL》直接催落去！！

玖壹壹早上9:11分無預警蘭嶼港邊開唱　唱跳新歌《LOCAL》直接催落去！！

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面