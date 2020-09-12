高雄乙烯外洩24hrs後…道路管制終解封！陳其邁喊：追究到底

▲相關單位開啟翠亨北路原民文化館周圍4個人孔蓋，加速溢散於管道內乙烯氣體排空。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市前鎮區翠亨北路11日下午傳出乙烯外洩意外，濃度一度高達89000PPM，前鎮警分局緊急擴大封鎖警戒區，相關單位歷經24小時努力後，餘氣已全部排出，交通管制部分在下午5點全面開放通行。高雄市長陳其邁表示，目前現場仍留有2個孔蓋，主要為監測數據，周一將會要求華運公司提出正式報告，若有疏失將會嚴格追究。

高雄市長陳其邁12日原定安排參加大寮蜜紅豆推廣活動、公益慈善籃球邀請賽，皆因前鎮乙烯外洩意外接連臨時取消行程。他下午受訪時表示，上午相關單位針對管線內的乙烯餘氣開始做吹驅動做，下午1點進行灌水開蓋，大約在下午3點時，現場測得濃度已降低至0.6和94PPM，汙水幹管裡的餘氣乙烯，已經全部排出。

▲相關單位開啟翠亨北路原民文化館周圍4個人孔蓋，加速溢散於管道內乙烯氣體排空。（圖／記者許宥孺翻攝）

陳其邁表示，現場在12日下午5點正式解封，道路恢復正常交通，但是在翠亨北路和原民會之間的2個孔蓋，暫時不會封蓋，將請中油和管線團隊，從原來的乙烯管線到漏氣點的孔蓋之間進行全面檢測，趕快把管線的漏點抓出來，「同時我也要求，有關這次乙烯外洩的事件，由副市長林欽榮用最快的時間調查清楚，相關的疏失或者是責任，我們市政府也會來追究」。

▲現場消防人員警戒灑水，並由員警安全維護。（圖／記者許宥孺翻攝）

陳其邁說，禮拜一我們會要求華運提出正式的報告，包括事件發生原因，以及管線監控的資料。事實上，我們在昨天第一時間已經掌握了他所有營運的資料，禮拜一也希望華運能夠提出完整說明，當然也會再請中油管線的團隊，以及毒災中心的陳主任，還有我們的OPS共同來審查華運的報告，假如有任何的疏失，我們一定會嚴格來追究責任。

至於洩漏點在哪裡？陳其邁坦言，需要一點時間，因為現在管線已都是氮氣，乙烯已全部淨空，安全上並無問題。而陳其邁也針對消防局通報程序緩慢一事，再度公開向媒體致歉，「資訊上要求往後要公開透明，我想在民主社會裡面，這不僅是人權的保障，對於媒體的第四權必須充分的尊重，我要求馬上要調整回來，跟各位表示歉意」。