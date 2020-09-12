「沒有中華民國就無九二共識」　林為洲：海峽論壇就帶國旗去

▲國民黨立院黨團總召林為洲。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對前立法院長王金平9月中旬將代表國民黨赴廈門參加海峽論壇，卻遭中國大陸官媒《央視》主持人稱「這個人要來求和」，國民黨立院黨團總召林為洲11日在臉書表示，「既然對岸那麼不友善，海峽論壇，相見不如不見，要不然，就帶著國旗去！具體實踐，沒有中華民國，就沒有九二共識」。

另外，除了林為洲之外，不少藍營人士也不滿央視主播的發言，據說有國民黨高層12日私下表示，若當事人不道歉，就考慮不派團參加，這兩天將會開會研商相關事宜。

而國民黨主席江啟臣12日也表示，如同前總統馬英九所說，兩岸的交流、溝通、對話非常重要，尤其在現在兩岸情勢相對緊張的狀況下，不應只有一種選擇，如何能夠有效溝通、交流，降低緊張情勢，確保台海安全、兩岸和平，這是國民黨作為台灣最大在野黨，也是我們責任，但是交流不應被誣衊變成「求和」，這樣說法「我們完全無法接受」。

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