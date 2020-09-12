國民黨捍衛台灣豬　雲林縣黨部啟動公投連署萊豬不進口

▲國民黨今、明兩天進行第一階段連署，雲林縣長張麗善縣長於上午10時，在各黨籍民意代表、行政首長暨社團負責人陪同下前往虎威古郡聯署。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

國民黨雲林縣黨部於今、明（12、13日）兩天，發動共同宣示並發起全民食安公投第一階段連署，國民黨雲林縣黨部許宇甄主委、張麗善縣長、立委林文瑞、虎尾鎮長丁學忠、虎尾鎮代表會主席林嘉弘等人共同號召民眾，在虎威古郡前廣場召開記者會，呼籲雲林縣民站出來支持食安公投，積極參與連署。

國民黨今、明兩天進行第一階段連署，雲林縣長張麗善縣長於上午10時，在各黨籍民意代表、行政首長暨社團負責人陪同下前往虎威古郡聯署，許多人大聲指責民進黨不顧國人健康，最近連口罩管理都出包，而邊境檢查人力才不到100人，每年抽驗率亦不到5%，說「要全面嚴格把關」簡直不可信，明(13)日上午8:30至下午5時，繼續在古坑鄉綠色隧道進行聯署活動，預計完成一萬份以上連署書的全國目標。

雲林縣長張麗善表示，雲林是養豬業大縣，政府事先未和產業界溝通就要進口瘦肉精美豬，對產業鏈的衝擊相當大，縣府堅持「豬肉瘦肉精零檢出」，未來一定依縣議會通過的食品安全衛生管理自治條例規定，對違規者開罰至少6萬元最高2億元，絕對會維護雲林縣良品豬肉的品質，讓消費者對雲林豬肉有信心，同時確保豬農權益。

國民黨雲林縣黨部主委許宇甄指出，中央政策在完全排除最高民意機關立法院的討論下，直接拍板開放瘦肉精豬肉進口，國人豬肉食用量大，豬肉類的加工食品多，且國人愛吃內臟，令人憂心開放美豬導致國人攝入萊克多巴胺的負面影響與傷害。

許宇甄主委強調，政府有關美豬油脂標示與否的決策倉促反覆，豬肉原產地標示的規範也混亂無章，相關準備工作、配套措施皆未完善，諸多亂象讓國人對未來進口瘦肉精豬肉的管理毫無信心。呼籲全民為了自己與下一代的健康站出來，參與連署與公投，把拒絕瘦肉精美豬進口成為全民共識。

▲中國國民黨雲林縣黨部於今、明（12、13日）兩天發動拒萊豬連署，今日在虎威古郡前廣場呼籲雲林縣民站出來支持食安公投，積極參與連署。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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