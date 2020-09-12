上選花蓮好物city’super開賣　徐榛蔚推出「榛蔚廚房」助陣

▲花蓮有機蔬果與頂級禽畜產品一次網羅在7家city’super超市，方便消費者在中秋檔期購買。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

中秋佳節將至，City Super結合花蓮在地優良農、畜產品10日下午在板橋大遠百City Super舉行花蓮物產展記者會，展期自9月10日至9月17日共8天。花蓮縣長徐榛蔚在農業室副處張仁智的陪同下出席行銷花蓮優質農特產品，邀請消費者選購花蓮在地生產的優質農產，吃得健康又安心之外，更用現場料理展現花蓮美味。

縣長徐榛蔚表示，感謝遠東百貨City Super的支持，讓北部鄉親就近在舒適的環境中，採買花蓮最高品質的農特產品，同時享受最安全及時尚的食品選購，更能擦亮遠東百貨金字招牌。因為疫情的影響，指尖經濟、宅經濟成為時下購物趨勢，加上飲食習慣的改變，也讓花蓮縣有機農特產品在網路及電視購物中，受到民眾的肯定，包括有機苦瓜、有機米、剝皮辣椒等，開拓更多花蓮農產運銷的通路。

▲徐榛蔚在現場推出「榛蔚廚房」展現好手藝。

徐榛蔚指出，微酸回甘的黃金比例是花蓮文旦柚美味的秘密，關鍵就是那帶有0.4%~0.6%的微微酸感，一入口就停不下來的涮嘴，就像戀愛般的好滋味，像極了愛情，歡迎大家選購產自花蓮的優質文旦柚，吃得健康又安心。

city’super營運長劉朝雄表示，感謝縣長徐榛蔚及縣府團隊的支持與努力，花蓮好山好水，天然條件優越，加上農民們心耕種，造就花蓮縣有機農產品深受台灣民眾喜愛。有機栽種面積更是高居全國之冠，希望可以在中秋佳節帶給大家優質的農特產品。

現場徐榛蔚也推出「榛蔚廚房」，展現親民活潑的教學及好手藝，用一道剝皮辣椒雞湯擄獲民眾的心，路過民眾試吃料理後讚不絕口，紛紛上前選購，要將美味帶回家。

▲city’super營運長劉朝雄表示，花蓮有機栽種面積高居全國之冠，希望中秋佳節帶給大家優質的農特產品。

花蓮為全台有機耕種面積最大的縣市，今年8月縣政府舉辦農產品媒合會後，花蓮縣政府與city’super擴大合作，特別於中秋檔期舉辦特展，共計集結花蓮22個農場與業者，將花蓮有機蔬果與頂級禽畜產品一次網羅在7家city’super 超市，方便消費者在中秋檔期購買花蓮純淨無污染、美味又可安心選用的亮點農產與伴手禮。消費者可在city’super 一次購足「榛蔚廚房」的有機暨亮點食材！展期間還有限量超值滿額禮，滿800元或1800元皆可獲得。

另外根據農糧署最新資料，花蓮文旦估全台種植面積近1/5，僅次於麻豆文旦。City’super自去年首次與花蓮縣府合作引進頂級國產豬肉「蓮貞豚」肉品以及花蓮文旦等農特產品在超市販售獲得市場熱烈迴響，光是蓮貞豚香腸在10天檔期內就有銷售破上百盒的紀錄，同時也帶動文旦的銷量升溫。

今年於中秋節前花蓮縣政府與City’super再度攜手舉辦為期8天的「尚青花蓮物產展」除擴大有機小農農產品的銷售規模之外,更看好即將到來的中秋節,超市獨家花蓮外銷出口規格的60年老機鶴岡歐家文旦禮盒、還有2家耕作好米「銀川有機米」、「哇好米」都能來city'supr一次購足，送禮自用兩相宜。

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