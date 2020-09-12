徐榛蔚表揚婦女志工　13鄉鎮婦女會邀簽署「顧鄉親反瘦肉精」

▲花蓮13鄉鎮市婦女會發起共同簽署「要安心顧鄉親 堅決反瘦肉精」連署牆活動。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣婦女會11日上午舉行「109年洄瀾好景‧幸福飛揚」非凡婦女、熱心婦女志工表揚暨婦女才藝表演。表揚活動中發生另一小插曲，13鄉鎮市婦女會邀請徐縣長共同簽署「要安心顧鄉親 堅決反瘦肉精」連署牆活動，徐榛蔚大聲疾呼，中央開放美豬牛入台，身為女性首長，她會持續守護人民的健康！

自中央鬆綁美豬牛進口台灣政策後，花蓮縣府即表明以最嚴格的標準檢視食品安全與規範，絕不容許模糊空間。國內畜牧產業式微，日前國民黨黨主席江啟臣也來到花蓮為花東豬農發聲，中央應與地方共同守護豬農權益。

「國人健康要守護，國內產業要保護！」徐榛蔚對美豬進口台灣一事表達縣府立場，她提及，因著全球飲食型態改變，眾多國人重視「食的安全」，她對美豬牛進口台灣感到堪憂，食品安全和國人健康息息相關，應以最嚴格的標準檢視和規範，絕不容許模糊空間與任何的退讓，花蓮縣政府以民為本，優先以民生利害作為施政依據，將人民的利益放在首要的位置。

為保障食品安全和消費者權益，花蓮於2018年公告施行「花蓮縣食品安全管理自治條例」，由縣府跨局處各司其職，為把關縣民健康克盡職責；目前花蓮縣包含花蓮縣國中、小學營養午餐，老人社區共餐等，皆選用花蓮在地食材，禁用含瘦肉精的美國豬及牛之外，也將於「花蓮縣食品安全管理自治條例」增訂食品業者所使用或販售之肉品及其他相關產製品不得含有乙型受體素（包含瘦肉精），並對違反者處以罰鍰。

徐榛蔚特別提到，花蓮縣戮力推動各鄉鎮農產運銷發展，畜牧業發展日漸式微，中央應保護國內畜牧產業發展，她特別感謝今天有此機會與花蓮縣13鄉鎮市婦女會的優秀婦女朋友共同簽署「反美豬牛瘦肉精」連署活動，望中央政府能看見地方人民的心聲，給予國人安居樂業的家園。

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