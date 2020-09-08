口蹄疫防疫績效分組第一！徐榛蔚：不鬆懈確保養豬產業永續

▲花蓮縣府於全國動物防疫業務聯繫會議接受頒獎表揚。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局依據監測畜牧場送檢率、消毒防疫措施及計畫執行率等評估指標，評比各縣市政府執行成效，日前於全國動物防疫業務聯繫會議頒獎表揚108年度績優縣市，花蓮縣防疫成績卓越，在口蹄疫防疫執行成效評比中，榮獲第二組豬隻在養頭數七萬頭以上，三十萬頭以下的第一名。

▲▼花蓮進行畜牧場臨床訪視宣導，查核運輸車輛及相關場域消毒以及畜牧場的血清監測等防疫工作。

回首我國1997年大規模爆發口蹄疫，一年內養豬戶銳減近五千戶，豬隻在養頭數減少近三百萬頭，加上對飼料、屠宰、加工、外銷等相關產業之影響，估計一年內國家整體經濟損失高達1,700多億元，災情慘重。

口蹄疫風暴過後，經過23年努力，透過產、官、學、研等各界積極投入，同心戮力克服困難，今年6月終獲OIE認定為非疫區，花蓮縣府亦將持續與各公所進行畜牧場臨床訪視宣導作業，強化查核運輸車輛及相關場域消毒工作，以及畜牧場的血清學監測等防疫工作。

徐榛蔚縣長表示花蓮縣口蹄疫防疫執行成效評比能獲得第二組第一名佳績，是防疫團隊及全縣畜牧產業農民共同努力成果。但生物安全不能鬆懈，縣府會強力監控落實防疫規定，全力防堵疫病避免經濟遭受重大損失，確保農民生計及養豬產業永續發展。

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