縣市首長滿意度徐榛蔚非6都排名第四　女性縣市首長最高

▲花蓮縣長徐榛蔚在非六都縣市首長滿意度中排名第四，是滿意度最高的女性縣市首長。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者王兆麟／花蓮報導

《天下雜誌》2020縣市大調查出爐，花蓮縣長徐榛蔚以75.3分的高分，在非六都縣市首長滿意度中排名第四，是滿意度最高的女性縣市首長，獲得八成以上花蓮鄉親高度肯定。



根據《天下雜誌》2020縣市首長施政滿意度調查總排名，縣長徐榛蔚相較於去年總平均得分略有提升，非六都排名順序依序為屏東縣長潘孟安（79.1分）、連江縣長劉增應（76.2分）、新竹市長林智堅（76.6分）、花蓮縣長徐榛蔚（75.3分）。



徐榛蔚說，非常感謝花蓮13鄉鎮市長及民意代表對於本縣縣務的用心，以及32萬7千名縣民的肯定，我們期許將花蓮打造成一座幸福城市，花蓮近年來在縣府各局處同仁攜手合作下，已奠定地方發展的深厚基礎，讓所有的建設逐步落實，她表示未來仍會持續為花蓮打拼，讓鄉親看見花蓮更好的發展，同時她也將此份殊榮歸於所有鄉親。



「務實做事，才能帶給花蓮幸福感！」徐榛蔚提到，公務繁忙，自己每天都在跟時間賽跑，為的就是能把握每分每秒為人民服務，使人民有感，對她而言這就是最大的鼓勵，也是她堅持下去最大的動力，「智慧觀光、友善花蓮」，她與縣府團隊將會持續努力把花蓮縣打造成國際知名的幸福城市，為花蓮人帶來幸福感。



值得一提的是，幸福城市大調查中針對縣市競爭力進行總排名，競爭力五力分別為經濟力、環境力、施政力、文教力及社福力，並考量縣市發展資源差異，將幸福城市區分為六都組及非六都組，而花蓮縣在非六都縣市評比中位居全台第七，名列幸福城市前端。

本項調查進行時間為2020年7月7日至8月16日，調查對象為居住在台閩地區年滿20歲以上之居民。總成功樣本數為14,415位。調查方法是以台閩地區為調查母體進行分層隨機抽樣電話調查，為符合縣市代表性，各縣市需完訪樣本數依縣市人口數，從550至1,001個不等。而在專家參與項目評比中，今年除高雄市外，總共對21縣市計617位學者專家完成問卷調查。

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