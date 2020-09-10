尚青花蓮物產展開跑！徐榛蔚北上挺小農　「榛蔚廚房」秀一手

▲「尚青花蓮物產展」9/10日起在7家city’super展售。（圖／花蓮縣政府提供）

胡至欣／採訪報導

搶攻中秋送禮、烤肉商機，city’super與花蓮縣政府二度攜手合作，推出為期8天「尚青花蓮物產展」，今(10)日下午於板橋大遠百舉行記者會，花蓮縣長徐榛蔚在農業處副處長張仁智陪同下北上行銷在地優良農特產品，還特別換上圍裙，帶來「榛蔚廚房」上菜秀，親自料理剝皮辣椒雞湯，邀請消費者品嚐花蓮好味道。



▲縣長徐榛蔚與city’super營運長劉朝雄一同料理剝皮辣椒雞湯。（圖／花蓮縣政府提供）

記者會上，花蓮縣長徐榛蔚首先感謝city’super的支持，讓北部民眾能就近在舒適環境中，採買花蓮最高品質的農特產品，同時享受最安全及時尚的食品選購；接著她也提到，因為疫情的影響，指尖經濟、宅經濟成為時下購物趨勢，加上飲食習慣的改變，讓花蓮縣有機農特產品在網路及電視購物中，受到民眾的肯定，包括有機苦瓜、有機米、剝皮辣椒等，開拓更多花蓮農產運銷的通路。



▲消費者可在city’super 一次購足「榛蔚廚房」的有機暨亮點食材。（圖／胡至欣攝）

看好即將到來的中秋檔期，今年「尚青花蓮物產展」除了強打被譽為豬肉界的貴族花蓮在地「蓮貞豚烤肉組」，還特別預留花蓮外銷規格的60年老欉鶴岡歐家文旦禮盒，獨厚city’super的消費者。徐榛蔚補充說道，微酸回甘的黃金比例是花蓮文旦柚美味的秘密，關鍵就是那帶有0.4%~0.6%的微微酸感，「8分甜、2分酸，像極了愛情」，尤其今年因為雨水減少、日照長跟溫度高，花蓮文旦柚品質更是歷年來最好，在市場上幾乎供不應求。



▲8分甜2分酸的黃金比例是花蓮文旦柚美味的秘密。（圖／胡至欣攝）

city’super營運長劉朝雄則表示，花蓮好山好水，天然條件優越，加上農民們心耕種，造就花蓮縣有機農產品深受台灣民眾喜愛。根據農糧署最新資料，花蓮文旦估全台種植面積近1/5，僅次於麻豆文旦。city’super去年首度與花蓮縣府合作引進頂級國產豬肉「蓮貞豚」肉品以及花蓮文旦等農特產品獲得熱烈迴響，光是蓮貞豚香腸在10天檔期內就賣出上百盒，同時也帶動文旦的銷量升溫，今年雙方再攜手，希望可以在中秋佳節帶給大家優質的農特產品。



▲花蓮縣政府與city’super再度攜手合作挺小農。（圖／花蓮縣政府提供）

花蓮為全台有機耕種面積最大的縣市，今年8月縣政府舉辦農產品媒合會後，花蓮縣政府與city’super擴大合作，特別於中秋檔期舉辦特展，集結花蓮22個農場與業者，將花蓮有機蔬果與頂級禽畜產品一次網羅在全台7家city’super 超市，方便消費者在中秋檔期購買花蓮純淨無污染、美味又可安心選用的亮點農產與伴手禮。消費者可在city’super 一次購足「榛蔚廚房」的有機暨亮點食材！展期間還有限量超值滿額禮，滿800元或1800元皆可獲得。