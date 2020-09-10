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活化舊菸場打造客家文化新亮點！徐榛蔚北上客委會爭取支持

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▲▼花蓮縣長徐榛蔚率領花蓮市及縣府團隊北上拜會客委會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮縣長徐榛蔚率領花蓮市及縣府團隊北上拜會客委會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣長徐榛蔚9日偕同客家事務處長彭偉族率領花蓮市、吉安鄉、新城鄉、光復鄉、瑞穗鄉、富里鄉等六鄉鎮市長北上拜會客家委員會主任委員楊長鎮，討論「前瞻基礎建設計畫2.0暨客庄創生環境營造計畫提案─花蓮縣客家智慧及產業教育中心改善計畫」，期盼中央與地方攜手合作，為花東客家文化創生添加薪火，落實花蓮地方創生共榮共好。

「花蓮縣客家智慧及產業教育中心改善計畫」是本次花蓮縣政府16件提案之主軸，透過吉安鄉舊菸廠內既有大樓約1200坪之空間，形塑在地館舍，建立計畫基地，以規劃講座教室、會議室、客庄產業交流平台之實體展示空間及客家藝文駐點訓練人才培育場所，並透過專業團隊維持館舍整體營運。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚率領花蓮市及縣府團隊北上拜會客委會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣政府將可利用客家智慧及產業教育中心作為基地，針對具有產值之產業進行輔導與陪伴，促使其創新營運模式及商品服務，透過智慧數位行銷技巧並提供協助進入市場上架銷售、參與國內外展會，擴大產業視域，進行產業提升級。為推廣客家語言及文化，更與台東大學合作開設客語人才培訓課程（USR計畫），經由學子創意激盪，將學習發想集結成冊，作為客家文化推展之成果，同時將該成果與媒體公司媒合，以擴大青年的就業平台。

另外，在表演藝術方面，藉由花蓮在地藝文團體及榮興客家採茶劇團之合作，透過設立分校之方式或派專業師資長期駐村教導，讓對客家戲曲有興趣者能親身體驗傳統客家戲曲之美，亦讓更多花東地區鄉親及年輕人不須遠赴外地離鄉背井，發揮創造力找到藝術與生活的連結，並將精彩的傳統表演藝術展現在花蓮，未來更企盼運用創新的思維，打造花蓮客家文化的新亮點。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚率領花蓮市及縣府團隊北上拜會客委會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚就「花蓮縣客家智慧及產業教育中心改善計畫」與客委會主委深入討論爭取支持。

徐榛蔚提到，地方創生目的在於讓群聚的各個產業共榮、共好，創造在地工作機會、減緩人口（減少）問題、提昇生養後代的條件、為地方創造生機，是一個必須長久耕耘的計畫。而花蓮縣客家人口佔全縣三分之一，在地的客家鄉親都非常團結、熱情且親切，花蓮縣政府近年來積極彙整老祖先移居的歷史，了解客家語言、服飾及宗教信仰。在語言教育上也向下扎根、舉辦多項客家傳統活動及客家庄園漫遊輕旅行，希冀吸引年輕族群進駐，讓更多年輕族群認識及傳承客家文化，進而發展客家觀光經濟產業，發揮創造力找到藝術與生活的連結，為傳統的客家文化注入新活力，把花蓮客家文化發揚光大。

花蓮客家文化地方創生之提案，將優先改善在地居民生活日常之需求，結合社區慶典、歷史文化及觀光等活動，整合轄區內之產業升級、語言推廣及表演藝術三方面工作，營造軟體、硬體及韌體三體共生理念之客家新生活環境。為讓更多人接觸到客家文化。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚率領花蓮市及縣府團隊北上拜會客委會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

客委會主任委員楊長鎮表示，讓觀光人潮為花蓮創造更多的經濟效益，縣內特有文化的保存尤其重要。

徐榛蔚特別分享花蓮5日舉辦的義民祭文化活動，活動期間除有特色陣頭表演，也邀請40間客家特色產業進駐，不僅能欣賞客家文化特色表演、同時推廣花蓮在地多元的客家產業，落實客家文化飲水思源保鄉衛土的義民精神，也讓客家文化永續流傳！

客家委員會主任委員楊長鎮提到，感佩徐縣長上任以來，除積極推展各項農業、教育、建設等政策外，也積極保存花蓮特有的原住民文化及客家文化。楊主任委員說，因著蘇花改通車，且東部地區的火車票一票難求，花蓮湧入大量觀光人潮暢遊與駐足，為了讓觀光人潮為花蓮創造更多的經濟效益，花蓮縣內特有文化的保存尤其重要，期盼未來中央與地方能夠攜手合作，將花蓮縣內的館舍再造、整合，為花蓮打造有經濟效益的客家文化驛站並創造觀光節點，讓更多鄉親、遊客駐足，促進地方經濟繁榮，也進而瞭解客家文化。

徐榛蔚最後特別送上花蓮特有的伴手禮，包括鳳林松蘿野店木鋼筆、玉里界外印染工坊伯公保佑平安枕、信插掛飾、里山微田咖啡、蜜香紅茶禮盒等，讓現場貴賓感受到花蓮滿滿的熱情及豐富的名產。

與會貴賓包括客家委員會主任委員楊長鎮、副主任委員鍾孔炤、委員葉仁基、花蓮市長魏嘉賢、吉安鄉長游淑貞、光復鄉長林清水、瑞穗鄉長陳進光、富里鄉長陳榮聰以及立法委員傅崐萁服務處主任楊凱証等人。

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