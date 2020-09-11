外國妹羞問「要不要抓龍筋」！被問秒解釋：就男生下面的一條筋

▲阿義被依法判4月徒刑。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫pixabay）

記者林昱萱／桃園報導

一名男子「阿義」（化名）是一間按摩館負責人，但他卻媒介、容留泰國籍女子「花花」（化名）在該處，與不特定男客從事半套性交易。此外，花花還會以「抓龍筋」作為代稱，來詢問男客是否要選擇加價購。對此，桃園地院審理後，依法判阿義4月徒刑，得易科罰金。

判決指出，阿義是桃園某間按摩館負責人，但他卻基於意圖營利、容留成年女子與男客為猥褻行為之犯意，讓花花以1300元為男客按摩，再以500元之價格為不特定男客進行半套性交易，而其中按摩費用歸阿義所有，半套性交易的費用則歸花花所有。

按摩館詭異的營業方式，引起警方懷疑，遂喬裝成男客到該店假意消費，而警方在花花的引領之下，到了第四按摩床，按了約20分鐘後，花花則突然詢問，「要不要抓龍筋」、「就是按摩男性生殖器陰囊下面的一條筋」、「你要試試看嗎？我們是真的按，不是亂亂來。」

對此，警方聽後，隨即表明身分，並當場將其查獲，雖然阿義否認犯行，但法官勘驗各項證據之後，不採信其說詞，認為阿義的行為已經違反社會善良風俗，因此依犯圖利容留猥褻罪，累犯，判他4月徒刑，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。

【更多新聞】

性侵女同學案...草屯分局「改76字重PO」！網更怒 分局長3點說明

「小濕妹」開價6000...約戰台中摩鐵！一進房內秒被抓包

「暗黑國家隊」賣假口罩...賺500萬！調查局曝「6細節」分辨真偽