+9男友無照被攔「水蛇腰辣妹」開心比讚　下秒扣車瞬間臉垮

▲全國交通大執法，男友無照駕駛被攔下辣妹開心比讚。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

近日全國路口安全大執法，新北市新莊區一名男騎士日前因無照駕駛，遭警方攔下後開罰單準備扣車，當員警正在書寫罰單時，沒想到男子搭載的辣妹卻對著警方的手機鏡頭開心比讚，似乎是鮮少被開罰單特別興奮，讓站在一旁的男性友人感到好無奈。

內政部警政署訂於9月1日起至9月30日全國路口安全大執法，新莊分局丹鳳所員警江國隆、楊世民在中正路與明志路口執行交通違規取締時，攔下一台無照駕駛車輛，當下依法開單及扣車，當員警準備將扣車的車輛拍照存證時，男性機車駕駛的女性友人卻對著員警的手機鏡頭比讚，讓一旁的男性友人臉上出現三條線，一臉超無奈；但直到發現車子要被扣走，上秒開心拍照的辣妹瞬間臉垮。

新莊分局表示，此次全國路口安全大執法主要針對「汽機車不停讓行人」、「車輛轉向不暫停讓行人優先通行」、「汽機車闖紅燈及紅燈右轉」、「行人未依規定行走行人穿越道」及「行人未依標誌、標線、號誌指示或手勢指揮穿越道路」五項開罰。新北市政府警察局新莊分局於9月1日至6日共累計取締汽機車不禮讓行人122件，汽機車闖紅燈及紅燈右轉933件，行人違規152件。

根據道路交通管理處罰條例，「汽機車不停讓行人」、「車輛轉向不暫停讓行人優先通行」，罰鍰為新台幣1200元至3600元、「汽機車闖紅燈及紅燈右轉」罰緩1800元至6400元、「行人未依規定行走行人穿越道」、「行人未依標誌、標線、號誌指示或手勢指揮穿越道路」罰鍰為300元。

新莊分局表示，不管是行人或是汽機車駕駛，都應該要互相尊重，遵守交通規則。未來也將持續推進各項交通勤務與執法工作，也籲請用路人確實遵守道路交通安全規則。

▼新莊警方6天內針對汽機車不禮讓行人就開出122件罰單。（圖／記者陳豐德翻攝）



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