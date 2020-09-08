情侶檔開「台灣美食專區」...全按年齡收費！她一脫光　結局反轉

▲阿傑、花花開設「水果專區」群組，內容卻與水果無關。（圖／示意圖，無關本案／翻攝自pixabay）

記者林昱萱／桃園報導

一名男子「阿傑」（化名）與女子「花花」（化名）是男女朋友關係，但兩人卻假借開設油壓按摩工作室，實則媒介女子與不特定男客進行性交易，而收費則會依女服務員年紀而有所不同。對此，桃園地院審理後，依法判阿傑4月徒刑、花花3月徒刑，得易科罰金。

判決指出，阿傑與花花共同基於意圖使成年女子，與他人為性交、猥褻行為而媒介、容留以營利之犯意聯絡，由阿傑向不知情的房東租借房屋，並以油壓按摩為對外店名，但事實上卻是媒介、容留女子與他人性交、猥褻行為之場所，並按照女服務員的年紀，分成全套30分鐘2500元至2800元、50分鐘收費3300元至3800元。

此外，兩人還透過論壇、LINE等，刊登性交易服務廣告，並開設「台灣美食專區」群組，用來分派性交易服務內容。對此，每次的性交易，阿傑、花花皆可抽得600到1000元不等之金額。詭異的營業方式引起警方懷疑，因此喬裝成男客到該處假意性交易，等到小姐洗完澡、脫光衣服後，立刻表明身分，並當場將其查獲。

對此，法官認為，阿傑、花花不思以正當管道賺取所需，竟共同容留、媒介女子與他人為性交、猥褻以牟利，破壞社會善良風氣，所為實屬不該，因此依共同犯圖利容留性交罪，分別判2人有期徒刑4月、有期徒刑3月，如易科罰金，得以新台幣1000元折算一日。

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