「暗黑國家隊」賣假口罩...賺500萬！調查局曝「6細節」分辨真偽

▲調查局列出仿冒品與真品區別。（圖／記者李忠憲翻攝，下同）

記者李忠憲、林昱萱／台中報導

調查局中機站聯合台中市調處等單位成立專案小組，破獲國內首座地下口罩工廠。經初步了解，該工廠涉嫌仿製、銷售國家隊醫療口罩，現場共起出40萬片仿製醫療級口罩。對此，調查局也舉出6點教導大家，應該如何分辨口罩真偽。

調查局表示，「口罩部分正品的壓條在邊緣，而仿照的口罩，壓條位置比較高，也可以看到它甚至沒有切齊。」此外，調查局也表示，「由於各廠商口罩生產量很多，他們需要辨識，哪些自己公司生產的，所以在口罩上緣會有公司特別標記，避免日後發生退貨等情形，不要產生爭議，但偽造就不敢做標記。」

另外，針對外盒部分，調查局也指出，「確認時，不只看外盒深淺顏色，要從圖案去看，像這個仿製部分，草地上沒有水珠，圖案比較粗糙，真品就會比較細緻，而圖案相對位置、字型也都不一樣。」

據了解，該工廠黃姓負責人先於109年2月、3月間向國家隊公司「台灣優紙」購買少量醫療用口罩及包裝紙盒，自5月起以購買口罩生產機台、材料等方式，私設口罩加工廠，並委託不知情之印刷公司偽製「台灣優紙」口罩包裝紙盒，打著國家隊品質保證名義，製造、販賣偽冒口罩，並於7月起向中部藥局、廠商謊稱其為國家隊公司經銷商，對外販售偽冒口罩牟利，初估獲利逾新台幣500萬元，而檢方訊問後認為其罪刑重大，有逃亡、串證、滅證、反覆實施之餘，因此向法院聲押獲准。