外國辣妹「身懷13項傲人絕技」...他一看秒約戰新北套房！剛進房結局翻轉

▲阿宏被依法判5月徒刑。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫Pixabay）

記者林昱萱／士林報導

一名男子「阿宏」（化名）是某應召集團之成員，而他向不知情的房東租了套房之後，媒介泰國籍女子在該處與不特定男客進行性交易，並在LINE上張貼價格，以及13項服務來攬客。對此，士林地院審理後，依法判他5月徒刑，得易科罰金。

判決指出，阿宏共同基於意圖使女子與他人為性交行為而媒介、容留以營利之犯意聯絡，向不知情的房東承租新北某套房後，讓泰國籍女子「小花」（化名）以每30分鐘2200元、50分鐘3300元之價格，與不特定男客從事性交易，而每次交易小花可以獲得900元或1000元，其餘則歸應召集團所有。

另外，阿宏也在LINE上張貼13項服務，「絲襪服務、口X、無套吹、奶X、舌吻、品鮑、69、鴛鴦互洗、胸推、冰火毒龍、顏X、屁推」等，以此色情廣告訊息招攬男客。對此，警方發現訊息後，喬裝成男客與其約定性交易，而在抵達現場並確認服務內容後，隨即表明身分，當場查獲。對此，士林地院審理後，依犯共同圖利容留性交罪，判阿宏有期徒刑5月，如易科罰金，得以新台幣1000元折算一日。

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