性侵女同學案...草屯分局「改76字重PO」！網更怒　分局長3點說明

▲南投草屯分局。（圖／翻攝自Facebook／草屯分局，下同）

地方中心／南投報導

南投某高中9日遭到網友爆料，一名男學生仗著父親是警察的身分、脅迫並性侵同班弱勢女學生，引起輿論譁然。針對此事，南投縣政府警察局草屯分局稍早在臉書張貼189字聲明控訴該則臉書爆料PO文不實，引發大批網友不滿，該則貼文也遭火速刪除，但刪文短短幾小時後，粉專隨即又重新張貼，編輯過的公告，讓不少網友感到相當奇怪、憤怒，又再度湧入粉專憤怒留言。

草屯分局10日中午12時許在臉書PO出189字表示，「昨(9)日夜間22時許，臉書用戶署名『金福生』在『爆料公社』臉書刊登呼籲新聞媒體重視、正義使者出來聲援等宣傳。本分局發現該PO文之後立即展開調查處置，針對臉書留言澄清本案已依法偵辦，並移請司法機關審理中。本分局已指派專人注意網路社群留言狀況，適時澄清警方依法辦理之立場，不因涉案對象而有所保留或是偏袒一事，請民眾不要在不知案情下，在網路擅加留言，以免觸法。」

▲ 高中生性侵弱勢女同學，警方po文被罵爆 。

不過，該篇文張貼不久，就火速被刪除，而同日下午4時許貼出的文章，與第一篇相較則刪除了「本分局已指派專人注意網路社群留言狀況...請民眾不要在不知案情下，在網路擅加留言，以免觸法。」這段話，而改為「本分局已適時澄清警方依法辦理之立場，不因涉案對象而有所保留或是偏袒一事，感謝大家的關心，本分局對於大家站在被害人之立場，表示認同並將與學校持續共同維護、關懷被害人，希望能協助被害人走出陰霾。」

不過，第一則貼文曝光後，隨即引發不少網友不滿，紛紛到底下留言洗版，留言數量甚至突破2000則，也因此粉專刪文的舉動，讓不少網友更加不滿。對此，不少網友憤怒表示，「為什麼要把快2千的留言刪除？」、「一直刪文」。

對此，草屯分局長鄭有益也針對此事作出回應：

一、謝謝大家關心本案被害學生的權益及後續輔導作為，本案南投縣政府相關教育、社政單位均依權責積極處理。

二、鑒於本案已進入司法程序，本分局澄清於今（109）年4月19日受理報案後立即由性侵害專責女警完成報案筆錄製作，4月23日即通知加害人到案說明並完成偵詢筆錄。後於4月28日聯繫2名證人到案說明，經承辦員警於5月完成蒐證，6月依法移請法院審理，並未因加害人身分背景不同而有所差別待遇。

三、有關本分局臉書專頁Po文提醒網友之內容造成大家誤解深表歉意，本分局將與校方共同關懷被害人協助盡速恢復正常生活，謝謝大家。