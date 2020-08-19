按30分鐘後...突然被要求仰躺！辣妹「雙手抹油」下摸　他驚喊：我怕錢帶不夠

▲阿傑、阿宏被依法各判4月、3月徒刑（圖／示意圖，無關本案／pixabay）

記者林昱萱／桃園報導

一名男子「阿傑」（化名）在一間養生館擔任負責人、「阿宏」（化名）則是擔任現場負責人、櫃台人員，但他們卻媒介按摩小姐在養生館內，以每節50分鐘1000元的價格，為不特定男客從事半套性交易，店家則從中收取400元傭金。對此，桃園地院審理後，依法判阿傑4月徒刑、阿宏3月徒刑。

判決指出，阿傑與阿宏共同基於意圖使成年女子，與他人猥褻行為而容留、媒介以營利之犯意聯絡，讓店內小姐為不特定男客進行半套性交易，而詭異的方式引發警方懷疑，因此喬裝成男客到該處查緝。

警方進到房間後，被按摩小姐要求趴在床上，而在過了約30分鐘後，對方則要求他翻身仰躺，並褪下他的內褲，準備將潤滑液抹到警方的生殖器上，而警方見狀後立即表明身分。此外，過程中，警方也套話提到，「你突然摸我雞雞，我嚇一跳」、「打出來確定不用加錢齁？姐，我怕我錢帶不夠」。

對此，法官認為，阿傑、阿宏的行徑，已經破壞社會善良風俗，在審酌兩人經濟狀況、犯罪動機等後，依共同犯圖利容留猥褻罪，判處阿傑4月徒刑，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日；阿宏則被依共同犯圖利容留猥褻罪，處以3月徒刑，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。

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