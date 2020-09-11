快訊／高中生涉性侵女同學2年！照片瘋傳　警察爸深夜分局FB公開道歉

記者董美琪／綜合報導

南投某高中9日遭爆料一名男學生仗著父親是警察，脅迫並性侵同班女學生，但南投縣草屯警分局第一時間在臉書聲明爆料不實，引發大批網友不滿，該文也遭火速刪除。詭異的是，但刪文幾小時後，粉專又重新張貼修改過的公告，讓不少網友憤怒洗版。男同學父親遭起底是一位草屯分局巡佐，10日晚間10點多他在分局臉書留言致歉「養不教、父之過」。

不過網友看完留言仍難掩怒氣，「去年就有人在Dcard發文尋求幫助，很抱歉我無法相信你當時不知情」、「那你還不把你兒子抓去警局？」、「我很好奇兒子在家裡犯案，你也不知道嗎？」、「你的分局很囂張唷，還敢威嚇網友觸法」、「兒子做錯事都有所長爸爸出來扛」、「叫你兒子出來面對吧，你不用袒護了啦，現在這樣你只是害他啦」。

我是孩子的爸爸：

「養不教、父之過」，今天對於我兒子犯下過錯所引起的軒然大波，造成社會的不安，我要在這裡表達我十二萬分的歉意，我長期以來，因為工作的緣故，對於小孩的成長未能參與，親子關係疏離，對於他偏差的行為未能即時發現予以導正，以致發生這樣的事情，我做為一個父親深感愧疚與自責，也深覺對不起被害人，之前沒即時出來說明是因為案件已在少年法庭審理中，法律的規定，我不能擅自對外發表與案情有關的任何陳述，我也不希望再造成對被害人的二度傷害，可現在看到這個案件所引起的社會紛擾，內心深感抱歉。

我絕無意掩飾兒子所犯下的過錯，該負的法律責任我也一定會要他承擔，對被害人該有的道歉我們也不會迴避。但對於做錯事的兒子，我身為他的父親我也不能、也不會放棄他，往後的日子裡我會儘可能多多的陪伴他，在此也懇請社會大眾給我們一個改過的機會。

再次向社會大眾及被害人表達我們最深的歉意，對不起！

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