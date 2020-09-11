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董事長公公硬上媳婦「婆婆2字回應了」！　亂倫細節曝光

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▲▼公公性侵媳婦。（圖／翻攝自微博）

▲公公性侵媳婦。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

山東一董事長近日疑當著18個月孫女面性侵兒媳事件，引起輿論一片譁然。當時，兒子鐵了心要和父親剛到底，在其父楊光金公司門口掛上橫幅，一邊敲著鑼一邊撕心裂肺怒吼，「我爹是畜生！」對此，楊光金9日回應，他「生理功能受限」。沒想到，其母面對此事也統一口徑，形容此事為「通姦」。

據瞭解，涉事者楊光金是淄博理光辦公設備有限公司的股東，該公司註冊資本1000萬人民幣。

據兒子的PO文顯示，今年7月在加拿大，他的父親楊光金當18個月孫女面，強行將兒媳拖至水房性侵。隨後受害人在加拿大報警，沒想到楊光金逃回大陸，只好又在大陸報案，但因事發地在加拿大，大陸無法立案。

兒子稱，就在今年的四五月初，父親就開始有動老婆的心思。據老婆和閨蜜的聊天對話顯示，父親當時摸了她的手，但是老婆當時沒有把這件事及時告訴自己，是怕影響父子關係，只是跟閨蜜之間吐了一下槽。

然而兒媳的忍讓反而助長了公公的膽量，7月12號，楊光金提前一天支開了妻子，在加拿大的住處，當著孩子的面性侵了兒媳。

兒子透露，老婆出自書香世家（其父是南方某市書畫院院長），是一個柔柔弱弱的江南小姑娘，在面對惡魔的時候，她一方面要守護18個月的女兒，擔心受到再一次的報復和侵害，一方面擔心丈夫和家人之間的關係鬧崩，所以內心非常掙扎和痛苦。

▲▼公公性侵媳婦。（圖／翻攝自微博）

▲兒子敲鑼大罵。（圖／翻攝自微博）

而最終讓兒子鼓足勇氣去公然揭露家醜，源自於全家人對這件事的態度。他的父親和母親都承認了性侵，但是為了逃避法律的制裁，反咬一口，說兩人是通姦。

而涉事男主還有一個哥哥，今年9月6日要在上海結婚。哥哥也不允許弟弟去報案，因為擔心父親性侵被抓，勢必會成為轟動一時的醜聞，影響到他的婚禮。

就在幾天前，楊光金還參加了大兒子的婚禮。從媽媽到哥哥，再到各個親戚，所有人都選擇了逃避和退縮。這讓涉事男主內心充滿了絕望，為了給心愛的妻子和孩子一個公道，他毅然決然的選擇了揭露家醜。

由於在大陸不能立案，為了逼父親回到加拿大伏法，他選擇了在父親公司門口敲鑼掛橫幅，以擴大輿論和影響。一些十多年的老員工們聽到這起駭人聽聞的事件之後，紛紛義憤填膺，甚至還幫忙懸掛了橫幅。

對此，兒子回應說，「我這麼多年自己創業開公司，沒問他要過任何車房，包括我創業都沒讓他們出一分錢，我有底氣和他硬剛到底。」目前，該事件還在進一步發酵中。

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