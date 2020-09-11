經紀人載傳播妹…車內突點檯「秒爬副駕硬上」！鬼扯：感覺來了

▲經營傳播業的李姓男子，開車載旗下小姐涼涼下班時竟趁機伸狼爪猥褻。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者徐愷昕／台中報導

經營傳播業的李姓男子，明知旗下小姐涼涼（化名）只陪酒不賣身，但一日工作結束後，他竟以「點檯抵債」為由，未經涼涼同意，在車內對她強制性交得逞。涼涼返家後一見男友馬上爆哭，事件因此曝光，而法院近日判決出爐，李男被依妨害性自主罪判處有期徒刑3年8月。全案仍可上訴。

涼涼2019年3月初成為李男旗下的傳播小姐時，有先向李借款1萬元，由於她事後僅先還款8000元，同月24日發薪日當天，李男便在車內向涼涼提議以「點檯」方式來抵銷剩餘2000元債款，接著，他還沒等到涼涼同意，就直接在車內從駕駛座爬至副駕，將身體強壓在涼涼身上開始親吻，並伸出手摸胸撫臀。

過程中涼涼一直反抗還試圖推開，但李男卻獸性大發，指侵後又脫下長褲及內褲不斷詢問「要不要做」。涼涼掙扎許久才順利脫逃，返家後因不停哭泣，男友驚覺事態嚴重，經詢問後才趕緊帶她至警局報案。

法庭上涼涼表示自己當天穿連身裙、高跟鞋，上車後以為李男只是單純要載他回家，沒想到途中對方卻突然問能不能點她的檯，聲稱可以抵2000元欠款，「我當下沒有同意，僅不經意回了一句『嗯』」，她心想，正常來說客人點檯不能摸胸部或下體， 最多只可以接受搭肩，或手在腰部，怎料過沒多久，李男就開始一連串猥褻行為。

台中地院審理時，李男辯稱自己並未違反涼涼意願，對方甚至有回親，並說會有一連串舉止都是「自然發生」、「感覺來了」。法官認為，2人既然沒有任何仇恨，涼涼應無誣陷動機，且從她手指抓傷的情況來看，顯然她有掙扎、明確表達拒絕性交，故審結不採信李說詞，依強制性交罪判處3年8月。可上訴。

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