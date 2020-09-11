高中兒性侵「警父道歉後刪文」　深夜390字扛責：養不教父之過

記者黃翊婷／綜合報導

南投某高中9日遭爆料一名男學生仗著父親是警察，脅迫並性侵同班女學生，但南投縣草屯警分局第一時間在臉書聲明爆料不實，引發大批網友不滿。由於男同學父親遭起底是草屯分局某巡佐，10日晚間10時許他在分局臉書留言區，寫下390字的道歉文，開頭第一句就是「養不教、父之過」，但過了不久又隨即刪文。

▲高中生的父親被踢爆是草屯分局的巡佐。（圖／翻攝自Facebook／南投縣草屯警分局）

該名巡佐表達十二萬分的歉意，「我長期以來，因為工作的緣故，對於小孩的成長未能參與，親子關係疏離，對於他偏差的行為未能即時發現予以導正，以致發生這樣的事情，我做為一個父親深感愧疚與自責，也深覺對不起被害人。」

他接著提到，沒即時出來說明是因為案件已在少年法庭審理中，按照法律的規定，不能擅自對外發表與案情有關的任何陳述，也不希望再造成對被害人的二度傷害，內心真的深感抱歉，「我絕無意掩飾兒子所犯下的過錯，該負的法律責任我也一定會要他承擔，對被害人該有的道歉我們也不會迴避。」最後懇請社會大眾給他們一個改過自新的機會。

▲女學生受害長達2年，校方卻在高三才將當事人雙方分班。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

但網友們看完這篇390字的道歉文，仍難掩怒氣，紛紛留言抨擊，「去年就有人在Dcard發文尋求幫助，很抱歉我無法相信你當時不知情」、「那你還不把你兒子抓去警局？」、「我很好奇兒子在家裡犯案，你也不知道嗎？」、「兒子做錯事都有所長爸爸出來扛」、「叫你兒子出來面對吧，你不用袒護了啦，現在這樣你只是害他啦」。隨後，該名巡佐也將文章刪除。

此外，由於案件傳開後引起網友肉搜，這部分涉及是否曝光未成年人個資的疑慮，恐怕會違反個資法，最重可處2年以下有期徒刑或併科罰金20萬元以下，提醒民眾勿張貼、散布相關當事人的個資，以免觸法。

【以下為道歉全文】

我是孩子的爸爸：

「養不教、父之過」，今天對於我兒子犯下的過錯所引起的軒然大波，造成社會的不安，我要在這裡表達我十二萬分的歉意。我長期以來，因為工作的緣故，對於小孩的成長未能參與，親子關係疏離，對於他偏差的行為未能即時發現予以導正，以致發生這樣的事情，我做為一個父親，深感愧疚與自責，也深覺對不起被害人。之前沒有即時出來說明是因為案件已在少年法庭審理中，法律的規定，我不能擅自對外發表與案情有關的任何陳述，我也不希望再造成對被害人的二度傷害，可現在看到這個案件所引起的社會紛擾，內心深感抱歉。

我絕無意掩飾兒子所犯下的過錯，該負的法律責任我也一定會要他承擔，對被害人該有的道歉我們也不會迴避。但對於做錯事的兒子，我身為他的父親，我也不能、也不會放棄他，往後的日子裡我會盡可能多多的陪伴他，在此也懇請社會大眾給我們一個改過的機會。

再次向社會大眾及被害人表達我們最深的歉意，對不起！

▼道歉文截圖。（圖／翻攝自Facebook／南投縣草屯警分局，下同）

▼分局長的PO文也掀起網友一面倒的抨擊。