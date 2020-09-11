　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高中兒性侵「警父道歉後刪文」　深夜390字扛責：養不教父之過

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者黃翊婷／綜合報導

南投某高中9日遭爆料一名男學生仗著父親是警察，脅迫並性侵同班女學生，但南投縣草屯警分局第一時間在臉書聲明爆料不實，引發大批網友不滿。由於男同學父親遭起底是草屯分局某巡佐，10日晚間10時許他在分局臉書留言區，寫下390字的道歉文，開頭第一句就是「養不教、父之過」，但過了不久又隨即刪文。

▲▼南投草屯分局。（圖／翻攝草屯分局臉書）

▲高中生的父親被踢爆是草屯分局的巡佐。（圖／翻攝自Facebook／南投縣草屯警分局）

該名巡佐表達十二萬分的歉意，「我長期以來，因為工作的緣故，對於小孩的成長未能參與，親子關係疏離，對於他偏差的行為未能即時發現予以導正，以致發生這樣的事情，我做為一個父親深感愧疚與自責，也深覺對不起被害人。」

他接著提到，沒即時出來說明是因為案件已在少年法庭審理中，按照法律的規定，不能擅自對外發表與案情有關的任何陳述，也不希望再造成對被害人的二度傷害，內心真的深感抱歉，「我絕無意掩飾兒子所犯下的過錯，該負的法律責任我也一定會要他承擔，對被害人該有的道歉我們也不會迴避。」最後懇請社會大眾給他們一個改過自新的機會。

▲教室。（圖／免費圖庫Pixabay）

▲女學生受害長達2年，校方卻在高三才將當事人雙方分班。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

但網友們看完這篇390字的道歉文，仍難掩怒氣，紛紛留言抨擊，「去年就有人在Dcard發文尋求幫助，很抱歉我無法相信你當時不知情」、「那你還不把你兒子抓去警局？」、「我很好奇兒子在家裡犯案，你也不知道嗎？」、「兒子做錯事都有所長爸爸出來扛」、「叫你兒子出來面對吧，你不用袒護了啦，現在這樣你只是害他啦」。隨後，該名巡佐也將文章刪除。

此外，由於案件傳開後引起網友肉搜，這部分涉及是否曝光未成年人個資的疑慮，恐怕會違反個資法，最重可處2年以下有期徒刑或併科罰金20萬元以下，提醒民眾勿張貼、散布相關當事人的個資，以免觸法。

【以下為道歉全文】

我是孩子的爸爸：

「養不教、父之過」，今天對於我兒子犯下的過錯所引起的軒然大波，造成社會的不安，我要在這裡表達我十二萬分的歉意。我長期以來，因為工作的緣故，對於小孩的成長未能參與，親子關係疏離，對於他偏差的行為未能即時發現予以導正，以致發生這樣的事情，我做為一個父親，深感愧疚與自責，也深覺對不起被害人。之前沒有即時出來說明是因為案件已在少年法庭審理中，法律的規定，我不能擅自對外發表與案情有關的任何陳述，我也不希望再造成對被害人的二度傷害，可現在看到這個案件所引起的社會紛擾，內心深感抱歉。

我絕無意掩飾兒子所犯下的過錯，該負的法律責任我也一定會要他承擔，對被害人該有的道歉我們也不會迴避。但對於做錯事的兒子，我身為他的父親，我也不能、也不會放棄他，往後的日子裡我會盡可能多多的陪伴他，在此也懇請社會大眾給我們一個改過的機會。

再次向社會大眾及被害人表達我們最深的歉意，對不起！

▼道歉文截圖。（圖／翻攝自Facebook／南投縣草屯警分局，下同）

南投高中生性侵女同學案，警父390字道歉。（圖／翻攝自Facebook／南投縣草屯警分局）

▼分局長的PO文也掀起網友一面倒的抨擊。

南投高中生性侵女同學案，警父390字道歉。（圖／翻攝自Facebook／南投縣草屯警分局）

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
快訊／高中生涉性侵女同學2年！照片瘋傳　警察爸深夜分局FB公
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／高中生涉性侵女同學2年！照片瘋傳　警察爸深夜分局FB公開道歉

網友私訊問連千毅「假貨退款」　真實傻眼反應曝光

高中兒性侵「警父道歉後刪文」　深夜390字扛責：養不教父之過

快訊／高中生涉性侵女同學2年！照片瘋傳　警察爸深夜分局FB公開道歉

網友私訊問連千毅「假貨退款」　真實傻眼反應曝光

起火致8傷！聯結車卡平交道遭自強號拖行150M...男大生提國賠只拿9萬

平日熱心揹行李…協作員登山滑倒「背帶勒脖」無心跳　等隔日送醫

監委內線買股！把銀行經理告到家破人亡　他還向8歲女童追討5億

直播殺人！桃園男疑孕妻外遇　將她「打到頭顱骨折」性侵釀1屍2命

影／幫乾妹討1500元約少年談判　桃園男遭棍棒圍毆爆頭慘死

Jasper翹腳在陳小春腿上：可以幫我摳腳嗎？　應采兒傻眼秒糾正「我們是很有氣質的一家」

《以家人之名》女兒攤牌、老公提離婚　齊明月媽媽瓦解：你們為什麼那麼討厭我

《我的婆婆》蘇家F4坐路邊「陪你去看流星雨...」　鍾欣凌、小甜甜穿泳衣大跳《愛的呼呼》

GAI婚禮「見王斯然進場」笑著大爆哭　承諾老婆：別人沒有的，我還要你有

93歲爺爺健身房報到堅持32年　還會練到睡著...網致敬：太猛了

歌手盧廣仲爆遭黑道盯上！ 台南88歲爺爺怒斥「我很有錢」

價值2萬元！行李忘在民宿被丟 老闆「以為是垃圾」旅客傻眼

離世愛犬回來！化蝴蝶「停指尖」主人帶牠逛家...飛進屋不捨離開

暖男策畫求婚！親友團飛韓助陣 女友一開房門見驚喜秒摀嘴落淚

融化啦❤迷你「蜜袋鼯」外送員 頭戴小小安全帽一臉茫然狂賣萌

高中兒性侵「警父道歉後刪文」　深夜390字扛責：養不教父之過

快訊／高中生涉性侵女同學2年！照片瘋傳　警察爸深夜分局FB公開道歉

網友私訊問連千毅「假貨退款」　真實傻眼反應曝光

起火致8傷！聯結車卡平交道遭自強號拖行150M...男大生提國賠只拿9萬

平日熱心揹行李…協作員登山滑倒「背帶勒脖」無心跳　等隔日送醫

監委內線買股！把銀行經理告到家破人亡　他還向8歲女童追討5億

直播殺人！桃園男疑孕妻外遇　將她「打到頭顱骨折」性侵釀1屍2命

影／幫乾妹討1500元約少年談判　桃園男遭棍棒圍毆爆頭慘死

他9年前曝屍荒野！警突動念回現場挖地180秒...真相大白

上網揪團玩桌遊！他喊完「天黑請閉眼」…下秒偷信用卡盜刷50萬

美聯社：森鉅科技將在美國新墨西哥州建配送中心

丁允恭再爆「牽扯酒吧辣闆娘」　身分起底曾是網紅！一句話曝關係

鋒面到風向變！北台灣明轉涼有雨　雷雨轟炸3地區

美股反彈僅一日　科技股繼續崩！那指挫跌221.97點

瑞典紳寶集團向克羅埃西亞提案　出售12架獅鷲戰鬥機

換季肌膚也該「補」一下！掌握保養3大關鍵　不怕肌膚鬧脾氣

放寬美牛美豬促「台美洽簽雙邊貿易協定」　吳釗燮：正是絕佳時機

美軍「長弓阿帕契」直升機退役　折除零件組裝AH-64E

高中兒性侵「警父道歉後刪文」　深夜390字扛責：養不教父之過

美參議員傳訊給蓬佩奧：快派次卿訪台！展現簽FTA決心

電視兒童？媽媽剛轉好動物頻道 米克斯「衝王位趴好」舉動超像人

社會熱門新聞

不給帶貓！女全裸大鬧World Gym健身房　

連千毅直播破2萬人　20分鐘突然結束

高中涉性侵同學2年！警察爸深夜道歉

高中男爆性侵女同學2年　竟拍照炫耀

麥當勞志工A發票領千萬獎金　母賣房救子

搭車坐妹男友旁！妒夫氣炸「有摸鳥」逼發毒誓　奪命叩278連發

男將妻「打到頭顱骨折」性侵　1屍2命

網友私訊問連千毅假貨退款　真實反應曝光

快訊／桃園街頭凌晨鬥毆！1人重傷亡

把銀行經理告到家破人亡　他還向8歲女童追討5億

即／屏東恐怖分屍　路人遭輾「遺體破碎」

台中飯店雙屍案！2男倒臥房內已屍僵

聯結車卡平交道遭自強號衝撞！男大生國賠金額曝

即／又是內輪差！高雄女騎士挨撞當場死亡

更多熱門

相關新聞

高中涉性侵同學2年！警察爸深夜道歉

高中涉性侵同學2年！警察爸深夜道歉

南投某高中9日遭爆料一名男學生仗著父親是警察，脅迫並性侵同班女學生，但南投縣草屯警分局第一時間在臉書聲明爆料不實，引發大批網友不滿，該文也遭火速刪除。詭異的是，但刪文幾小時後，粉專又重新張貼修改過的公告，讓不少網友憤怒洗版。男同學父親遭起底是一位草屯分局巡佐，10日晚間10點多他在分局臉書留言致歉「養不教、父之過」。

川普：金正恩健康　不要低估他

川普：金正恩健康　不要低估他

共軍挑釁太超過！　國防部曝光3架共機貼身特寫照

共軍挑釁太超過！　國防部曝光3架共機貼身特寫照

通訊行凶殺案　男挾持女店員、捅老闆腹部多刀

通訊行凶殺案　男挾持女店員、捅老闆腹部多刀

麥當勞志工A發票領千萬獎金　母賣房救子

麥當勞志工A發票領千萬獎金　母賣房救子

關鍵字：

南投性侵影音

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

不給帶貓！女全裸大鬧World Gym健身房　

連千毅直播破2萬人　20分鐘突然結束

快訊／家屬證實！網紅寶爺中風倒下…神隱42天

7年暴增43倍！他照X光「嘴塞300顆牙」

蕾菈遇襲「狂聞妹妹」　街頭哀求：救我

星光2歌手「戶頭窮到剩3000」！街頭賣藝被羞辱

高中涉性侵同學2年！警察爸深夜道歉

公公孫女面前硬上　媳婦掙扎哭吼

PTT也神不到！台南好市多「隱藏店花」照曝光

醜大叔單身41年沒人愛！用3招「1年爽泡300美女

高中男爆性侵女同學2年　竟拍照炫耀

金希澈視訊MOMO！扯出娜璉爆爭議

麥當勞志工A發票領千萬獎金　母賣房救子

謝金燕吃飯「堅持1殘忍習慣 」Hold住體重

結婚禮車綁豬肉　換成萌山豬網讚爆

更多

最夯影音

更多
Jasper翹腳在陳小春腿上：可以幫我摳腳嗎？　應采兒傻眼秒糾正「我們是很有氣質的一家」

Jasper翹腳在陳小春腿上：可以幫我摳腳嗎？　應采兒傻眼秒糾正「我們是很有氣質的一家」
《以家人之名》女兒攤牌、老公提離婚　齊明月媽媽瓦解：你們為什麼那麼討厭我

《以家人之名》女兒攤牌、老公提離婚　齊明月媽媽瓦解：你們為什麼那麼討厭我

《我的婆婆》蘇家F4坐路邊「陪你去看流星雨...」　鍾欣凌、小甜甜穿泳衣大跳《愛的呼呼》

《我的婆婆》蘇家F4坐路邊「陪你去看流星雨...」　鍾欣凌、小甜甜穿泳衣大跳《愛的呼呼》

GAI婚禮「見王斯然進場」笑著大爆哭　承諾老婆：別人沒有的，我還要你有

GAI婚禮「見王斯然進場」笑著大爆哭　承諾老婆：別人沒有的，我還要你有

93歲爺爺健身房報到堅持32年　還會練到睡著...網致敬：太猛了

93歲爺爺健身房報到堅持32年　還會練到睡著...網致敬：太猛了

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面