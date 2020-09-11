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南投所長兒涉性侵再爆性騷！害女學生罹憂鬱症　警父火速辦休學

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▲南投男高中生又爆一起性騷案，警方一併調查中。（圖／記者白珈陽攝）

▲南投男高中生又爆一起性騷案，警方一併調查中。（圖／記者白珈陽攝）

地方中心／南投報導

南投縣一所高中遭網友於臉書社團《爆料公社》PO文踢爆，有男同學脅迫並性侵女學生，還拿拍下的畫面炫耀，事後更疑似仗著父親的警察身分要脅對方，消息曝光後引起輿論譁然。據調查，該男同學涉案不只這一起，他之前為追求別的女學生，在過程中疑性騷對方，造成女學生罹患憂鬱症，須服用藥物控制情緒，目前請假未到校；近日該名男同學也未到校，10日其父親為他辦理休學，校方正辦理作業中。

9日晚間有網友在臉書社團爆料，指稱南投一間高中的男同學就讀高一時，性侵家庭弱勢的女同學，還拍照威脅對方，要叫擔任警察的爸爸對她家人不利，女同學因為過度恐懼只好默默隱忍，沒想到對方竟變本加厲，將照片到處炫耀分享，讓女同學除了活在恐懼之中，還要忍受旁人異樣的眼光。

同日晚間《ETtoday新聞雲》向警方及校方求證，證實確有此事，且案件警方已在調查中。然而事件遭網友爆料後，引發社會嘩然，其後，草屯警分局於分局臉書PO文說明，網友卻更是群起激憤，大舉前往留言處洗版，使分局長鄭有益出面聲明回應。

10日晚間10時許男同學的父親也於分局臉書留言致歉「養不教、父之過」，他提到，沒即時出來說明是因為案件已在少年法庭審理中，法律的規定，因此不能擅自對外發表與案情有關的任何陳述，也不希望再造成對被害人的二度傷害，內心深感抱歉，「我絕無意掩飾兒子所犯下的過錯，該負的法律責任我也一定會要他承擔，對被害人該有的道歉我們也不會迴避。」最後懇請社會大眾給他們一個改過自新的機會。

▲男高中生父親10日晚間在草屯警分局臉書留言道歉。（圖／擷取自草屯警分局臉書）

▲男高中生父親10日晚間在草屯警分局臉書留言道歉。（圖／擷取自草屯警分局臉書）

但網友看完留言仍難掩怒氣，「去年就有人在Dcard發文尋求幫助，很抱歉我無法相信你當時不知情」、「那你還不把你兒子抓去警局？」、「我很好奇兒子在家裡犯案，你也不知道嗎？」、「你的分局很囂張唷，還敢威嚇網友觸法」、「兒子做錯事都有所長爸爸出來扛」、「叫你兒子出來面對吧，你不用袒護了啦，現在這樣你只是害他啦」。

在此案引起社會高度關注的情形下，竟又爆出該名男同學所涉不只一案，據了解，之前男同學追求另一名女同學時，在過程中性騷對方，導致女同學情緒低落，須服用藥物才能控制情緒，目前已請假在家休養，這一案校方也知悉，警方正一併調查中。

校方得知2案後，已依性平法辦理開案調查，並將該名男同學與家庭弱勢的女同學分班，近日男同學以「換班後適應不良」為由未到校，10日透過透過父親向校方申請休學，目前正辦理作業中。

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