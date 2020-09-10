沒了天際電纜線、雜亂路牌　84歲專賣局新竹支局重現天日

▲新竹市政府重現「專賣局新竹支局」市定古蹟之美。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市保有從昭和時代留存至今的「專賣局新竹支局」，即為台灣菸酒(股)公司新竹營業所，84年的建築有著簡單水平線條、長方形立窗，無奈隨著時代演進，專賣局被周邊天際電纜線、各式指示牌埋沒，新竹市長林智堅今宣布，市府與台灣菸酒公司將攜手將「專賣局新竹支局」打造為2021台灣燈會展場之一，市府已經整理專賣局旁的路口亂象，並將周邊電纜線地下化，重現「專賣局新竹支局」市定古蹟之美。

林智堅今前往視察「專賣局新竹支局」，他表示，新竹專賣局除了建築具特色，因位在舊城區步行城市範圍內，臨近新竹火車站、迎曦東門城、州圖書館、新竹市役所、新竹州廳及辛志平校長故居，是重要的舊城區城市紋理，也是市民的共同記憶，市府會全力協助促成專賣局活化再利用。

新竹市文化局表示，新竹專賣局位於轉角處，建築物呈現圓弧立面，建物兩旁向中央逐層升高，入口宛如中央高塔，以強化入口意象，並受現代主義影響，以水平線條為設計主軸，立面開窗以長形方窗為主，是當時極為先進設計風格。

為讓「專賣局新竹支局」展現建築之美，新竹市交通處表示，周邊號誌桿、路牌、標誌規畫不一致，一個路口就有好幾個桿子擠在一起，天空電纜線影響市容，更造成行人在轉角等候穿越路口危險性，目前已經完成纜線地下化外，並將各標誌整共桿，並將協調台灣菸酒公司建置行人庇護島以及無障礙設施的建置，力求美觀、好行、好走等舒適人行空間。

新竹市府表示，市定古蹟「專賣局新竹支局」位在2021臺灣燈會燈區重要節點，將邀請台灣菸酒股份有限公司加入燈會的行列，與新竹市一同點亮舊城區。目前規劃，將以光雕投影方式打造戶外展演的亮點，建築內也將輔以輕食餐飲，呼應菸酒公賣局相關文化。另古蹟倉庫空間，將為用餐休憩區，以啤酒籃、酒牌等古早元素創作，喚回老一輩記憶中專賣局特有樸實柑仔店懷舊空間氛圍。

讓新竹市容更乾淨、維護行人安全，交通處表示，市區路口轉角處電桿拉著複雜的電線，串接著路口的四角，不僅遮掩了天空的視野，電桿林立也造成轉彎車輛的視野受限。今年開始在舊城區12幹道42個路口進行天空纜線地下化工程，搭配行人等待空間、中央分隔島、行人庇護島、行穿線退縮等等不同行人保護措施，要讓人走的放心舒適，但最重要的還是提醒市民朋友，路口要禮讓行人，走路要眼觀四方，透過互相禮讓行為文化的塑造，來提升新竹市更優質的交通環境