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新竹火車站站前廣場開放　城市門面再升級

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▲新竹火車站站前廣場今(2)日打開圍籬，正式開放市民使用。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹火車站站前廣場今(2)日打開圍籬，正式開放市民使用。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

步行城市進行式！新竹火車站站前廣場今(2)日打開圍籬，正式開放市民使用，在保留下沉廣場特性的前提下，敲除花台讓行人動線更順暢，樹木增多打造廣場林蔭小道，並以間接光源營造夜晚光環境，也新設階梯式座位取代過去大斜坡，讓舞台與民眾距離更貼近，新竹市長林智堅表示，站前行人徒步區、站前廣場已打造更友善的人行空間，接續進行中的騎樓順平計畫，從火車站出發，將打造行人能暢行無阻的步行城市。

新竹市政府交通處長倪茂榮表示，火車站前長期以來人、車交織，常見行人穿梭於車道，險象環生，106年推動站前景觀改善，打造寬廣行人徒步區及獨立汽機車接送區，成功營造火車站全新面貌，也為造訪新竹旅人留下深刻印象。

站前廣場是步行城市起點，也是在地年輕學子聚會表演的場地，過去圍繞廣場的花台阻礙視覺、阻隔行人動線，讓人不易親近與行走；抿石子斜坡的觀眾席不友善，且缺乏綠意；人行道鋪面無法承受店家裝卸貨常常破損，面臨排水不良及易積水等問題。

交通處指出，本次工程重點在於打造綠意盎然、行人順暢通行的無障礙廣場，拆除花台、拓寬人行空間，視野通透，也讓人行動線更順暢，同時藉由新設喬木打造林蔭小道，並以人工草皮階梯取代抿石子斜坡，同時集中觀眾席，與舞台距離更近，民眾能享有更舒適的觀看表演空間；廣場也使用間接光源打造夜間「光環境」，營造柔和、浪漫的氛圍，盼吸引更多人潮，帶動周邊商業活絡。

林智堅表示，火車站是城市門面，在整體改造前，市民對火車站周遭有三點害怕，怕過馬路、怕走地下道及怕在車站前停留等車，在上任以來，推動火車站周邊景觀改善，地下道變得明亮通風，站前行人徒步區也已打造寬闊步行空間，讓大家一出站可以安心等候接送。

本次廣場改造，再次完善了火車站前步行空間，接下來中正路、中山路、北門街、東門街等十七條道路的騎樓順平計畫啟動中，將解決困擾民眾已久的騎樓占用、騎樓高低差問題，打造以人為本的步行環境，讓大家可以習慣舒適、自然地散步走進舊城區，進而帶動舊城區的再發展。

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