閉館36年　竹市「新竹州圖書館」10月1日開放

▲新竹州圖書館將在10月結合設計展重新開放。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

興建於日治時期、至今已有95年歷史的新竹州圖書館，充滿50、60歲的新竹人回憶，過去36年來長期塵封、屬於私有古蹟為新光人壽所有，新竹市長林智堅上任後積極與新光人壽合作，向文化部爭取5257萬元於近期完成修復，將在10月結合設計展重新開放。

文化局表示，修復後的新竹州圖預計10月搭配設計展，以「重啟・未來閱讀」為題，邀請科技、設計、空間裝置、光影等跨領域藝術家及團隊佈展，並有體感VR裝置，讓大家在州圖書館用新科技重新思考閱讀意義。

林智堅說，新竹州圖位處護城河畔，連貫近鄰的迎曦東門城、新竹市役所與新竹州廳，呈現新竹市市區發展紋理與變遷，早在1998年被指定為市定古蹟，私有產權啟動修復及開放非常不容易，他上任後積極跟新光人壽接洽，更曾親自向新光金控董事長吳東進商談活化，獲支持後，市府才啟動修復工程。

林智堅說，新竹市政府向文化部爭取5257萬元修復經費，工程採原貌修復，盡可能保留舊設備並恢復其功能、引入現代防火、防蟲等新技術，另外在修復過程中，因古蹟隱蔽處拆解後發現構件損壞嚴重，原來爭取的工程經費不足，感謝新光人壽在修復過程中的大力支持。

文化局表示，新竹州圖書館為全台第二座的地方公共圖書館，紀念日治時期裕仁皇太子來訪所建，當年就設計「親子共享專區」，在玄關上方還有象徵日本皇室的十六瓣菊花紋章。

林智堅表示，搭配新竹州圖，往後民眾可火車站展開古蹟漫步旅行，從1913年建造的新竹火車站開始漫步，可欣賞東門城、護城河、接著到新竹州圖，還有同樣興建於1925年的新竹美術館，最後來到建造於1927年的新竹市政府，欣賞新竹市獨有的古蹟群。

新竹市文化局表示，日治時期全台興建三座獨棟公共圖書館，第一座是台南市圖書館，現在已經拆除；第二座就是新竹州圖書館；第三座則是台中州圖書館，現在作為合作金庫使用，相較之下，新竹州圖書館建築原貌最完整保留，修復完成後的新竹州圖，配合台灣設計展和明年台灣燈會，將先展開為期半年策展活動，未來則交由新光加以活化利用，讓市民有機會親近這棟古蹟。