「2020 I SEE THE DREAM音樂劇系列活動」　竹市演藝廳9月開演

▲「I SEE THE DREAM音樂劇系列」隆重展開。。(圖/新竹市政府提供)

新竹振道記者蔡文綺/新竹報導

「2020 I SEE THE DREAM音樂劇系列活動」將在9月4日(五)揭開序幕,今(18)日上午在新竹市演藝廳舉辦音樂劇記者會,由廣藝帶來首場音樂劇《何日君再來》的精彩片段,以精湛演技宣布「I SEE THE DREAM音樂劇系列」隆重展開。

新竹市副市長沈慧虹出席活動記者會表示,優質完備的藝文場館是一座城市的文化名片,而除了要有優質的硬體設備,更重要的是貼近在地文化,提供豐富多元的節目內容。為了2022年即將落成的國際展演中心,文化局首次邀請臺灣音樂劇重量級推手、廣藝基金會執行長楊忠衡先生擔任演藝廳藝術總監,希望綜整在地的藝文場館、企業、學校等多方資源,製作屬於新竹市的優秀作品,並積極培育藝文消費人口,讓國際展演中心真正深根在地,接軌國際。

藝術總監楊忠衡表示,創作是一個專業場館重要的養分來源,貼近在地的藝術內容更是標誌場館獨特性的重要依據。今年受文化局之託,首次擔任新竹市文化局演藝廳藝術總監,接下這為期三年的原創音樂劇計畫,由文化局提供平台與資源,邀集傑出演藝團隊「好玩的劇團」、「新竹交響管樂團」和在地居民,從田調研究出發,以過去臺美軍事合作成立黑蝙蝠中隊之眷村生活為故事背景,希望研製出一部專屬新竹人記憶的文化劇目。

新竹市文化局表示,今年《天下雜誌》公布2019年幸福城市的評比,新竹市之經濟力與文教力名列非六都之首,是許多人懷抱著理想,努力踏實的工作與生活所獲得的成果,希望將這份追求夢想的喜悅與熱誠分享給所有市民,故推出「I SEE THE DREAM 音樂劇系列」,以「I SEE」為理念,希望讓新竹人重新「看見」正在改變的演藝廳,「了解」表演藝術價值,接受藝術即生活。

「I SEE THE DREAM音樂劇系列」將於9月4日(五)至12月13日(日)在文化局演藝廳、新竹市終身學習中心等地舉行,推出3檔售票、1場索票、3場講座及10堂系列工作坊,總計18場系列活動。由廣藝劇場、刺點創作工坊及躍演音樂劇團分別帶來三齣售票的原創音樂劇《何日君再來》、《再一次,夢想》、《麗晶卡拉OK的最後一夜》,訴說青壯年關於追夢與生命的感動;新竹在地原創音樂劇《北斗星下的大煙囪》將於11月15日以讀劇座談形式辦理,採索票入場,為市民的後疫情生活提供更多元的藝文選擇,歡迎大家一起「來風城歡唱」進演藝廳欣賞表演。

除了音樂劇演出之外,另安排10堂創作工坊,由新竹子弟-「躍演」導演曾慧誠擔任總導師,集結業界專業師資,偕同竹塹社區大學以專案形式開設系列工作坊,從唱歌、跳舞、演戲等各方面提供市民豐富的課程內容;此外,更辦理推廣講座,邀請曾慧誠導演、楊忠衡總監及葉文豪演員分享音樂劇創作與表演的心路歷程。

為鼓勵民眾踴躍支持藝術活動,今年演藝廳除新增線上預約申辦會員辦法,方便民眾縮減辦卡流程外,更擴大會員福利,新增星星積點制度,讓粉絲單張售票場票根可同時享有兩種積點方式,提供會員兌換「新竹福泰商務飯店雙人住宿券」及「w春池143啤酒杯」等限定好禮。

2020 I SEE THE DREAM音樂劇系列活動資訊與演藝廳會員相關問題,請上Facebook風城演藝粉絲專頁,或至新竹市文化局官網( https://culture.hccg.gov.tw/ )查詢。