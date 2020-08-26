竹市「閱讀好點子」 逾百場閱讀推廣活動9月開跑

▲新竹市長林智堅與孩子，一起聽故事。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市育有5歲以下兒童之家長請注意，新竹市文化局為推廣親子閱讀，下月起即日凡0至5歲設籍新竹市的孩童，辦理借閱證就贈送「閱讀禮袋」，內有父母手冊及兒童繪本，另外，竹市5個圖書分館將舉辦親子故事講座、帶讀者走讀微旅行課程、還將邀請巫婆劇團表演繪本等超過155場課程。新竹市長林智堅說，親子共讀可增進親子關係，歡迎大家都來申請借書證，拿閱讀禮袋。

新竹市長林智堅今天不擔任故事叔叔，反當起觀眾，他與一群孩童，聽取來自曼谷新住民陳菈雯說故事，故事會後，林智堅市長還以小禮物有獎徵答，現場歡笑聲不斷。支持新竹市推廣閱讀，新竹市故事協會榮譽理事長謝芳伶、親子教養部落客伊森媽咪、高齡80歲故事協會志工羅潯英奶奶、新竹市議員陳建名、曾資程，今都到場。

林智堅表示，因自己身為三個孩子的爸爸，非常重視孩子培養閱讀習慣，市府除增購實體童書，還有說故事媽媽團隊，其中還有許多新住民媽媽，107年成立至今辦理超過700場說故事活動，陪孩子以閱讀理解世界，他非常感謝媽媽們以導讀方式陪伴孩子，讓孩子能對閱讀更感興趣。他也再次強調，新竹市教育政策的四大基石：品格、美感、閱讀、運動，盼孩子們都可快樂、養成閱讀及運動習慣，市府近年積極拓展圖書館空間，投入超過8億元，將於原址重建圖書館總館，今年底更將在市區內人潮密集處設置微型圖書館，將閱讀深耕新竹市每個角落。

文化局則說，9月起不僅以「閱讀禮袋」鼓勵市民親子共讀，還有至少155場的「閱讀好點子」活動，分為嬰幼兒親子、兒童、青少年、樂齡閱讀、社會人士與本土語言推廣5大主題，讓大家以多元方式閱讀，例如讀「讀萬卷書，行萬里路」的走讀旅行；還有邀請巫婆劇團表演繪本，讓故事活起來；嬰幼兒親子共讀講座，報名請上各分館網站查詢，活動皆免費，名額有限，先搶先贏。更多相關訊息，可上新竹市文化局網站（https://culture.hccg.gov.tw/）查詢，或洽1999市民服務專線，也可撥打新竹市文化局圖書資訊科（03-5319756#233）洽詢。

此外，文化局也提醒，延續往年，今年0至5歲設籍新竹市的孩童，家長可持戶口名簿至本市公共圖書館任一分館，辦理借閱證並免費領取閱讀禮袋1份。今年禮袋設有可調整的背帶、禮袋也更厚不易變形，並附贈父母手冊及兒童適齡繪本1本。

新竹市府表示，新竹市現有6座公共圖書館，「新竹縣市一證通」啟用後，民眾可持借閱證、身分證、健保卡等證件，至新竹縣市各公共圖書館臨櫃開啟借閱功能，或自行登入公共圖書館自動化系統個人書房啟用，共享新竹縣市總計近150萬冊館藏資源，並於新竹縣市公共圖書館任一館皆可通還，為大新竹共好展開全新的篇章。