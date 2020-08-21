全球首展坤輿藝境VR 化身康熙看世界乾隆獸譜復活

▲竹市再度與故宮合作，推出「藝想獸譜─故宮x新竹241新媒體藝術展」。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

藉由新科技古畫也能變成「動」畫，新竹市繼2017年與故宮合作後，將清朝傳教士郎世寧畫作結合VR、AR，引起熱潮，更創下單月上萬人參觀紀錄，新竹市長林智堅今宣布，竹市再度與故宮合作，推出「藝想獸譜─故宮x新竹241新媒體藝術展」，將有全球首展「坤輿藝境」VR，讓你一秒現身清朝皇帝康熙第一次看世界地圖現場，乾隆收藏的「獸園」裡的麒麟等神獸也透過科技復活，牠們將與新竹市動物園河馬「樂樂」一起玩耍。

新竹市副市長沈慧虹今致詞時說，新竹市不但是台灣科技重鎮，也努力結合科技與文化、藝術、歷史，林智堅市長上任後，特意將社福大樓6樓閒置空間規劃為以科技藝術為主軸的藝術空間，目的就是希望為科技與藝術結合提供舞台，提高市民視野，在這些事上，故宮博物院已做了很好的示範，近十年來，故宮將館藏中國書畫中動物為主題包括：珍禽異獸、水族生物與十二生肖，藉由新媒體藝術翻轉，不但走在時代趨勢前端，也讓科技與古人一起想像創作內容，並創造感動與對話，這回還加入新竹市立動物園實體動物這項新元素，謝謝故宮不藏私，讓新竹市的孩子優先體驗到，也對新竹市民別具意義。在欣賞完數位藝術展後，也歡迎大小朋友到新竹市立動物園遊玩，進而感受動物平權的重要。

沈慧虹感謝故宮，將「坤輿藝境」VR作品的「全球首展」，留給新竹市，更是新竹市民之福，千萬不容錯過。

故宮表示，國際博物館群中，故宮是較早將新媒體藝術融入國寶收藏的，許多新作品都在國際影展上得獎，古董文物透過現代科技的美學轉譯，實踐了「藝術近用」的理想，讓古代文物更顯親民；「坤輿全圖」是1674年耶穌會傳教士南懷仁編繪的世界地圖，曾用來向康熙皇帝介紹世界，涵括了天文地理，如地圓地心說、雨雲、潮汐等知識，還提到數十種珍禽異獸，這次藉由全球首映的VR（虛擬實境）秀，觀眾可以穿越時空，跟著南懷仁遊歷坤輿。

本次展覽有三大展區，第一展區「按圖索獸」以劇場式設計打造「數位獸園」，讓故宮院藏古畫裡的動物與新竹動物園的動物時空交會，由新竹動物園「樂樂」開場介紹從故宮來的「藝獸」朋友們。

另外，還有根據南懷仁繪製「坤輿全圖」及「坤輿圖說」做成直徑1.5公尺的實體地球，觀眾用手機或平板，即可透過擴增實境（AR）技術，環遊坤輿。

第二展區「藝獸誕生區」展示數位「藝獸」，「畫仙萼長春」具有體感互動裝置，觀眾只要拍手，即可喚醒郎世寧畫筆下鳥語花開的盛況，「神奇百駿」則邀請觀眾翻玩郎世寧經典作品百駿圖和十駿犬，與畫家「共筆」，共創「當代藝獸」。

第三展區「藝想生態」，將有全球首展的「坤輿藝境VR」，另外，還有沉浸式互動劇場，觀眾可以躺在軟墊上，以感應棒跟海底生物打招呼，欣賞不一樣清代畫家所繪「海錯圖」等。

文化局說明，藝想獸譜即日起至11月8日在「新竹241藝術空間」展出。展覽期間將辦四檔親子活動，相關訊息請上「新竹241藝術空間」粉絲專頁(https://www.facebook.com/hsinchu241/) 或洽專線03-5337945及1999為民服務專線。