全球首展坤輿藝境VR 化身康熙看世界乾隆獸譜復活

「2020 I SEE THE DREAM音樂劇系列活動」將在9月4日(五)揭開序幕,今(18)日上午在新竹市演藝廳舉辦音樂劇記者會,由廣藝帶來首場音樂劇《何日君再來》的精彩片段,以精湛演技宣布「I SEE THE DREAM音樂劇系列」隆重展開。