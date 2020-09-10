　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

延宕13年台中大智路終通車　盧秀燕：感謝所有權人堪稱「城市英雄」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼延宕13年的大智路打通工程終於通車。（圖／台中市政府提供）

▲延宕13年的大智路打通工程終於通車，盧秀燕獻花給大智慧學苑代表，讚揚是城市英雄。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

延宕13年的大智路打通工程10日終於通車！台中市長盧秀燕表示，她上任後解套，與市府團隊用心傾聽工程關鍵「大智慧學苑」所有權人心聲，「同理心溝通」終獲全數所有權人同意，無陳抗取得道路用地，創下「全台最大住商拆遷案」典範。她感謝所有權人菩薩心腸，堪稱城市英雄，創下台中交通經濟發展重要里程碑。

今天上午，台中市建設局舉辦大智路打通工程通車典禮，６位所有權人代表在市府安排下，搭乘吉普車進入會場，現場民眾熱烈鼓掌歡迎。市長盧秀燕也親自到場，逐一獻花給6人表達敬意。

▲▼延宕13年的大智路打通工程終於通車。（圖／台中市政府提供）

▲▼大智路打通通車，讓台中火車展區域能平衡發展。（圖／台中市政府提供）

▲▼延宕13年的大智路打通工程終於通車。（圖／台中市政府提供）

盧秀燕致詞時形容市政「一棒接一棒」，她表示，台中火車站前站發展快，後站較慢，形成區域發展不均，地方急切盼望打通大智路，讓區域均衡發展。從前市長胡志強到林佳龍就職續努力，直到現任市府團隊努力下，終於順利通車。除了可平衡區域發展，前後站貫通後民眾不用再繞道而行，交通更順暢。

她也獻上深深一鞠躬向大智慧學苑所有權人致謝並說，要打通大智路就要拆除大智慧大樓，成為兩難。她非常感謝24戶所有權人犧牲小我、成就大愛，已是台中市城市英雄。她也感謝市議會議員們大力支持，謝謝建設局團隊戮力完成任務，也象徵台中交通、經濟發展史上重要里程碑。

▲▼延宕13年的大智路打通工程終於通車。（圖／台中市政府提供）

▲▼大智慧學苑代表搭吉普車入場，受眾人鼓掌歡迎。（圖／台中市政府提供）

▲▼延宕13年的大智路打通工程終於通車。（圖／台中市政府提供）

大智慧學苑所有權人之一楊永榮表示，大智路打通將造就地方繁榮，促進地方發展，感謝市府團隊的努力，期盼市府持續努力，讓東區更加繁榮發展。

中市建設局長陳大田表示，大智路是一件非常特殊的案子，自2015年推動都市計畫後，大智慧學苑劃為道路用地，合法大樓的住戶面臨拆除命運，過程關係幾度緊張，終於在建設局團隊積極溝通及解決問題下，讓此案成為台中具象徵意義的道路。

他也說，大智路打通工程計畫長度約56公尺、寬度20公尺，打通後將成為聯繫台中火車站區前後的重要動線，可有效整合鐵道、國道客運及公車系統，活絡車站周邊整體發展，並串聯周邊文化景點，吸引觀光人潮，為舊城區發展再添動能。

今天通車典禮上，立委黃國書、楊瓊瓔、市議員李中、何敏誠、邱素貞、鄭功進、江肇國、羅廷瑋、陳成添、前議長林仁德、建設局長陳大田及市府各局處首長等人，均出席見證大智路通車歷史性一刻。

用過就回不去的髮油

【更多新聞】

倒車撞倒婦拖行10米慘死！　貨車司機驚見「車底一雙腳」嚇呆

咳血半年懷疑得肺癌...抓不到病因　1公分排骨屑卡氣管惹禍

逢甲大學旁爆槍擊！毒梟賣B貨被抓包　約談判亮槍砸車「開轟」

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
大直摩鐵壞壞！女伴嗨到一半「直接被看光」　他氣炸：千萬別去
台女在新加坡不戴口罩「朝保全打噴嚏」　超慘下場曝光
快訊／新增1例境外移入　男子印尼返台染疫和案492同班機
20億富豪「睡完6女星」47歲猝逝！荒淫床事全爆：花上億睡誰
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

誤會！丁允恭沒寫「偷吃猥瑣臉」　筆者急撇：我非文膽、也沒色膽

新課綱刪中國史　黃智賢酸：台獨教育何等成功

增募兵誘因　退除役官兵續享就學、就業、水電優待

于北辰遭解職　江啟臣：未來人事調整要更加謹慎

獨／美國務院次卿規劃入府拜會蔡英文　19日出席李登輝告別禮拜

連勝文：柯文哲做總統春秋大夢　別把台北市長當「踏腳石」

延宕13年台中大智路終通車　盧秀燕：感謝所有權人堪稱「城市英雄」

北市減少人行道垃圾桶數量　七成四民眾仍認為「應該要放」

前瞻軌道預算大砍2300億　謝衣鳯：交通建設若有急迫性應不分藍綠

前瞻大砍預算　政院：軌道計畫「若通過核定會編預算」

煩死！屁孩每天來家門口「尬車」 警報狂響...大叔粉筆反擊被讚爆

總統府發言人驚爆「4劈逼墮胎」渣男行徑曝...丁允恭請辭獲准！

敖犬再現「Breaking大招」燃炸全場！　長褲一扯→可愛女團舞…張韶涵：Amazing

有洋蔥...82歲爺吻海底「史瑞克」 救命之恩！促成25年人＆魚情誼

男生「三十而立」要有多少存款？ 女孩暖回：有上進心都可以再賺

隋棠曝老公Tony是長髮控　3歲女兒Lucy剪「32cm長髮」原因超暖心

孕妻「誤空燒水壺」很自責：我好笨　GAI秒安慰「妳不笨，妳只是懷了柚柚」

三寶婦路中迴轉遭撞　驚喊：好恐怖！重機幹嘛騎那麼快？

《我的婆婆》Darren遭劉品言慫恿搶經營權　挖鼻屎講道理再吃下去...鍾欣凌氣炸!!!

小S許老三互指對方「料北仔」XD　《康熙》不會復活：失去才知道珍惜

誤會！丁允恭沒寫「偷吃猥瑣臉」　筆者急撇：我非文膽、也沒色膽

新課綱刪中國史　黃智賢酸：台獨教育何等成功

增募兵誘因　退除役官兵續享就學、就業、水電優待

于北辰遭解職　江啟臣：未來人事調整要更加謹慎

獨／美國務院次卿規劃入府拜會蔡英文　19日出席李登輝告別禮拜

連勝文：柯文哲做總統春秋大夢　別把台北市長當「踏腳石」

延宕13年台中大智路終通車　盧秀燕：感謝所有權人堪稱「城市英雄」

北市減少人行道垃圾桶數量　七成四民眾仍認為「應該要放」

前瞻軌道預算大砍2300億　謝衣鳯：交通建設若有急迫性應不分藍綠

前瞻大砍預算　政院：軌道計畫「若通過核定會編預算」

誤會！丁允恭沒寫「偷吃猥瑣臉」　筆者急撇：我非文膽、也沒色膽

黑幫金牌打手左胸中槍！浴血飛車1.6km連撞3車求救　超悍逃亡片曝

嫌「專利費過低」拒領！日諾貝爾得主反陷漏稅疑雲　遭追徵7億

新課綱刪中國史　黃智賢酸：台獨教育何等成功

危險病棟！首爾知名醫院「群聚感染」爆增10人染疫...緊急封院

鐵肺公主與荒山亮PK台語歌　戴愛玲「怕被網友攻擊」

睡在絕美星空下！精選中秋節連假必遊行程　大推台灣五處烤肉景點

黃偉哲視察營養午餐團膳業者　業者宣示使用國產豬肉請大家安心！

女OL吃一半撈出「漆黑全屍」當場嘔吐！　店家扯外送員放的拒賠

15人涉操控壹傳媒股價被捕！27歲男高檔套現「獲利近1億元」

台中女騎士突迴轉被遊覽車撞飛　「地留大灘血跡」送醫不治

政治熱門新聞

局長室淪砲房　女記者：丁要我穿短裙網襪像妓女一樣

傳共軍上午包圍東沙　國防部說明

共軍SU-30、殲10再闖我西南空域

焦糖哥哥轟丁允恭：亂幹害到民進黨

王定宇打臉葉毓蘭：蔣介石黃金早花光

獨／美國務院次卿克拉奇17日訪台　代表川普主持台美經濟對話

丁允恭結局曝　陳揮文：陳菊原諒

局長室桌子　王淺秋直播譙丁允恭

賴品妤直播開嗆時代力量：為何要對兩個不是黨員的人發聲明

蘇貞昌稱丁允恭好可惜　他酸：女兒遇到也覺得可惜？

陳菊頒丁允恭勳章　他：我沒砲房難怪得不到

丁允恭曾是他助理！沈富雄：為「色」栽在自己手中

北市貴族幼兒園逼吃嘔吐物、拿棍狂毆

全台戶政系統大當機　內政部：改人工收件再通知辦理

更多熱門

相關新聞

台中百歲人瑞長壽秘訣...夾娃娃！許願盧秀燕連任

台中百歲人瑞長壽秘訣...夾娃娃！許願盧秀燕連任

台中市百歲人瑞劉君俠9日生日，市長盧秀燕前往為劉爺爺慶生，並一同切下18吋大的生日蛋糕，劉開心牽著盧的手，高歌一曲表達歡迎，展現強大肺活量，他還透露長壽秘訣是愛夾娃娃，可以訓練手指靈活度，逛菜市場可以維持好體力，生日願望則是希望市長連任再連任。

台中地價稅狂降2成　9成市民受惠！

台中地價稅狂降2成　9成市民受惠！

台中購物節最大獎！盧秀燕：周六抽千萬豪宅

台中購物節最大獎！盧秀燕：周六抽千萬豪宅

10年來施政滿意度最佳　盧秀燕打造最宜居城市

10年來施政滿意度最佳　盧秀燕打造最宜居城市

台中在校施打流感疫苗！加碼1萬劑護教職員工

台中在校施打流感疫苗！加碼1萬劑護教職員工

關鍵字：

大智路大智慧學苑台中火車站盧秀燕通車

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

「168斷食法」營養師證實：真的有效！6點跟著做…剷肉刮油狂瘦

不給帶貓！女全裸大鬧World Gym健身房　

名牌包送洗「老闆幫鍍膜」悲劇了！

即／屏東恐怖分屍　路人遭輾「遺體破碎」

連千毅直播破2萬人　20分鐘突然結束

高中男爆性侵女同學2年　竟拍照炫耀

張柏芝失誤洩漏！兒子IG曝光「自拍激似謝霆鋒」

星光2歌手「戶頭窮到剩3000」！街頭賣藝被羞辱

女大生跳樓遺體超完整！殯葬業者解衣愣住了

阿嬤沒口罩被司機趕！陳凱倫轟：道德良心？

醜大叔單身41年沒人愛！用3招「1年爽泡300美女

男高生「仗勢脅迫」性侵女同學2年　父親職業曝

台中飯店雙屍案！2男倒臥房內已屍僵

女子喝酒遭性侵　竟遭愛人背叛

《玩很大》攝影突抽筋！KID幫扛腳架暖炸

更多

最夯影音

更多
煩死！屁孩每天來家門口「尬車」 警報狂響...大叔粉筆反擊被讚爆

煩死！屁孩每天來家門口「尬車」 警報狂響...大叔粉筆反擊被讚爆
總統府發言人驚爆「4劈逼墮胎」渣男行徑曝...丁允恭請辭獲准！

總統府發言人驚爆「4劈逼墮胎」渣男行徑曝...丁允恭請辭獲准！

敖犬再現「Breaking大招」燃炸全場！　長褲一扯→可愛女團舞…張韶涵：Amazing

敖犬再現「Breaking大招」燃炸全場！　長褲一扯→可愛女團舞…張韶涵：Amazing

有洋蔥...82歲爺吻海底「史瑞克」 救命之恩！促成25年人＆魚情誼

有洋蔥...82歲爺吻海底「史瑞克」 救命之恩！促成25年人＆魚情誼

男生「三十而立」要有多少存款？ 女孩暖回：有上進心都可以再賺

男生「三十而立」要有多少存款？ 女孩暖回：有上進心都可以再賺

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面