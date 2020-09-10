延宕13年台中大智路終通車　盧秀燕：感謝所有權人堪稱「城市英雄」

▲延宕13年的大智路打通工程終於通車，盧秀燕獻花給大智慧學苑代表，讚揚是城市英雄。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

延宕13年的大智路打通工程10日終於通車！台中市長盧秀燕表示，她上任後解套，與市府團隊用心傾聽工程關鍵「大智慧學苑」所有權人心聲，「同理心溝通」終獲全數所有權人同意，無陳抗取得道路用地，創下「全台最大住商拆遷案」典範。她感謝所有權人菩薩心腸，堪稱城市英雄，創下台中交通經濟發展重要里程碑。

今天上午，台中市建設局舉辦大智路打通工程通車典禮，６位所有權人代表在市府安排下，搭乘吉普車進入會場，現場民眾熱烈鼓掌歡迎。市長盧秀燕也親自到場，逐一獻花給6人表達敬意。

▲▼大智路打通通車，讓台中火車展區域能平衡發展。（圖／台中市政府提供）

盧秀燕致詞時形容市政「一棒接一棒」，她表示，台中火車站前站發展快，後站較慢，形成區域發展不均，地方急切盼望打通大智路，讓區域均衡發展。從前市長胡志強到林佳龍就職續努力，直到現任市府團隊努力下，終於順利通車。除了可平衡區域發展，前後站貫通後民眾不用再繞道而行，交通更順暢。

她也獻上深深一鞠躬向大智慧學苑所有權人致謝並說，要打通大智路就要拆除大智慧大樓，成為兩難。她非常感謝24戶所有權人犧牲小我、成就大愛，已是台中市城市英雄。她也感謝市議會議員們大力支持，謝謝建設局團隊戮力完成任務，也象徵台中交通、經濟發展史上重要里程碑。

▲▼大智慧學苑代表搭吉普車入場，受眾人鼓掌歡迎。（圖／台中市政府提供）

大智慧學苑所有權人之一楊永榮表示，大智路打通將造就地方繁榮，促進地方發展，感謝市府團隊的努力，期盼市府持續努力，讓東區更加繁榮發展。

中市建設局長陳大田表示，大智路是一件非常特殊的案子，自2015年推動都市計畫後，大智慧學苑劃為道路用地，合法大樓的住戶面臨拆除命運，過程關係幾度緊張，終於在建設局團隊積極溝通及解決問題下，讓此案成為台中具象徵意義的道路。

他也說，大智路打通工程計畫長度約56公尺、寬度20公尺，打通後將成為聯繫台中火車站區前後的重要動線，可有效整合鐵道、國道客運及公車系統，活絡車站周邊整體發展，並串聯周邊文化景點，吸引觀光人潮，為舊城區發展再添動能。

今天通車典禮上，立委黃國書、楊瓊瓔、市議員李中、何敏誠、邱素貞、鄭功進、江肇國、羅廷瑋、陳成添、前議長林仁德、建設局長陳大田及市府各局處首長等人，均出席見證大智路通車歷史性一刻。

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