台中縣市合併10年來施政分數、滿意度最佳　盧秀燕打造全台最宜居城市

▲台中在盧秀燕主政下，今年在施政分數和施政滿意度評比，都是縣市合併10年來最佳。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

2020年天下雜誌「縣市長施政滿意度」與「幸福城市大調查」中，台中市長盧秀燕的施政分數是59.7分，施政滿意度64.7%，兩項成績不但比自己去年成績要好，更是2010年台中縣市合併升格以來分數最高，超越前人，也超越自己，顯見盧施政成果年年進步。

根據天下雜誌調查，盧秀燕今年施政分數59.7分，比去年進步11.05分，名列六都第四，且較去年進步3名，也比2010年台中縣市合併當年的48.5分高；在施政滿意度方面，盧今年64.7%，比去年50.60%高，也比縣市合併當年50.7%高。

在縣市競爭力部分，台中市獲得565.7分，較去年的543.33分進步22.37分，亦是台中市在近5年來分數最佳，顯示台中在盧秀燕領政下，市政推動穩健成長，市民滿意度逐年增加。

在縣市競爭力排行中，台中市在環境力得分大躍進，排名從六都之末，進步到六都第三，顯示在盧秀燕全力整治空污，改善台中環境的努力下，成果獲得客觀肯定；施政力部分，台中市得分、排名都向前邁進，顯示在財政健全、治安改善、水利建設等領域都有改善，首長整體施政評比改善漸入佳境。

另外，媒體也點出盧秀燕施政表現亮眼，特別是有9成以上的民眾覺得生活在台中市感到幸福，就業機會全台第5，有高達8成的市民不願遷居外地，想要留在原居住地的比例全台最高，顯示台中市已是全台最宜居城市。

盧秀燕表示，尊重各項民調，上任以來各項民調評比都呈現台中市政穩健成長，包括大智路貫通、台中捷運綠線啟用、公托公幼倍增、改善台中空污、拼經濟等政見逐一實現，將持續謙虛聆聽市民的意見，未來會繼續努力，全力拚台中市政。

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