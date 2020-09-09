台中百歲人瑞長壽秘訣...夾娃娃！生日999許願盧秀燕連任再連任

▲▼台中市長盧秀燕拜訪百歲人瑞劉君俠，劉透露最愛夾娃娃和逛市場。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市百歲人瑞劉君俠9日生日，市長盧秀燕前往為劉爺爺慶生，並一同切下18吋大的生日蛋糕，劉開心牽著盧的手，高歌一曲表達歡迎，展現強大肺活量，他還透露長壽秘訣是愛夾娃娃，可以訓練手指靈活度，逛菜市場可以維持好體力，生日願望則是希望市長連任再連任。

劉爺爺百歲生日派對在東區新庄里辦公處舉辦，盧秀燕前往祝壽，致贈重陽敬老禮金、禮品，並獻上「松柏長青、福如東海、壽比南山」賀詞，劉爺爺看見盧抵達，展現好腿力向前迎接，盧也扶起爺爺的手，兩人挽著手入內聊天，像是認識很久的老朋友。

盧秀燕表示，劉爺爺出生於民國9年9月9日，今天適逢百歲生日，她特別代表全市府、全市民為他祝壽，盧並關心劉爺爺身體與嗜好、飲食，劉打趣回說「夾娃娃機」是他的興趣，可訓練手指頭靈活度，劉當場還秀出自己夾到的行動電源、直升機模型戰利品，並贈送給盧，感謝前來為他慶生。

劉君俠也分享他的長壽秘訣，早上必吃營養早點，愛吃水果，常喝豆漿加南瓜汁，常常到第三市場走走買菜，維持好體力。

社會局指出，台中今年65歲以上人口將近39萬人，剛屆齡100歲人瑞有126人、逾百歲者有195人，其中，劉君俠會定期參加社區據點活動，有助於預防失能、失智及延緩老化，未來社會局會持續擴大社區照顧關懷據點、長青學苑等，鼓勵更多長輩走出家門，多多參與活動，促進健康。

出席百歲人瑞祝壽活動包括立委黃國書、市議員邱素貞、羅廷瑋，社會局副局長陳坤皇、東區區長何宜真、東區新庄里長洪宗毅等人。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來