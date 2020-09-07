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咳血半年懷疑得肺癌...抓不到病因　1公分排骨屑卡氣管惹禍

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▲▼男子咳血半年找不到病因，原來是排骨屑卡氣管。（圖／台中慈濟醫院提供）

▲男子咳血半年找不到病因，原來是排骨屑卡氣管。（圖／台中慈濟醫院提供）

記者李忠憲／台中報導

俗諺「醫師怕治嗽」形容咳嗽成因多不易掌握，50歲黃姓男子因半年咳血問題四處就醫無法解決，一度懷疑自己得肺癌。台中慈濟醫院醫師透過豐富臨床經驗問診，查出關鍵「時有時無哮鳴聲」，成功找到卡在支氣管的「排骨屑」，1天之內解決黃男半年的問題外，也掃除他罹癌陰霾。

黃先生約半年多前開始，胸口就覺得不舒服，咳嗽偶爾有血絲，他害怕自己是否罹患肺癌，四處就醫就是查不到原因，近日到台中慈濟醫院求診。胸腔內科醫師陳立修不敢輕忽病人陳述咳血症狀，先照X光排除肺炎等異狀，透過仔細詢問病患後，黃先生才想到半年前曾發生吃排骨嗆到。

請繼續往下閱讀...

▲▼男子咳血半年找不到病因，原來是排骨屑卡氣管。（圖／台中慈濟醫院提供）

▲▼醫師透過聽診及支氣管內視鏡，夾出卡氣管內的排骨屑。（圖／台中慈濟醫院提供）

▲▼男子咳血半年找不到病因，原來是排骨屑卡氣管。（圖／台中慈濟醫院提供）

陳醫師聽診後發現黃男呼吸聲伴隨「時有時無的哮鳴音」，研判可能有異物阻塞氣管，下午立刻安排醫師沈煥庭進行支氣管鏡檢查。果然鏡頭一伸入左側支氣管，就發現裡面卡著一塊直徑約1公分的排骨屑。醫師抽痰後再用支氣管鏡冷凍術取出骨頭，馬上就解決他咳嗽症狀。

沈煥庭醫師表示，排骨屑未在氣管內卡死，呼吸、咳嗽造成氣壓讓他在啟館內左右滾動，造成氣管壁黏膜刮傷引起瀰漫性發炎。常見卡氣管異物包括骨頭、牙齒、果凍軟糖及金屬物等，大多發生在老人及幼童，家屬都要小心注意，以免誤食。

陳立修醫師也說，Ｘ光檢查會有死角，排骨屑鈣化密度也不高，又和脊椎骨位置重疊，不容易看出它的存在，只能從病人主訴病史找出診斷的重要線索，最後透過臨床經驗問診與聽診等理學檢查解謎，不動用高科技影像設備，也有機會揪出病灶。

陳立修也說，引發慢性咳嗽原因有很多種，須進行鑑別診斷，排除肺炎、腫瘤或結核菌等疾病的可能性，病人要有耐心接受各種檢查，才有機會找出病灶。

・零負評，大量囤貨很可以

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