台中購物節最大獎！盧秀燕：周六抽千萬豪宅　登錄總額飆90億　

▲▼台中購物節2個月登錄金額破90億，盧秀燕周六晚上7點將抽出千萬豪宅。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

為期兩個月的「2020台中購物節」8月底圓滿落幕，市長盧秀燕8日公布成績單，包括消費登錄金額破90億元、購物節APP下載排行第一、六都振興經濟網路討論聲量第一、市府每投入1元創造223元消費等，「成果斐然！」她還提醒，最大獎千萬豪宅12日晚間7點抽出，民眾務必保持手機暢通，等待燕子市長的電話。

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盧秀燕主持市政會議前，先向市民報告第二屆台中購物節統計出來的「有趣數字」，包括今年累積登錄金額達90.34億元，去年是25億元，原以為受到疫情影響，只希望能成長至30億元就好，結果竟然比去年高出4倍，尤其今年又加上東森購物平台，在電商消費金額累積2.8億元，其中85%是來自外縣市民眾，又以雙北最踴躍，貢獻超過1億元。

此外，今年購物節APP積極改良，下載數超過34萬次， 成為公部門APP、旅遊類APP排行榜下載第一名，粗估52%的使用者為非台中市民，其中以彰化縣、南投縣民眾最捧場，顯示在購物節強勢吸引下，外縣市民眾更願意到台中消費。

另外在籌辦成效方面，市府去年每投入1元，創造出80元消費，今年則高達223元；每人平均消費登錄金額超過2.5萬元，也大勝去年的1.1萬元；電商瀏覽量共計8億次，勝過去年的214萬次。

盧強調，市府連續兩年舉行台中購物節，都送出近千萬豪宅，獎項全國最大也最多，今年最大獎千萬豪宅將在12日晚間7點「民政耀眼、綻放台中」演唱會抽出，希望民眾保持手機暢通，「等待燕子市長的電話，得獎的可能就是你！」

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