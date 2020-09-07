逢甲大學旁爆槍擊！毒梟賣B貨被抓包　約談判亮槍砸車「開轟」

▲男子在逢甲大學附近亮槍砸車竟走火，遭警方逮捕。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

台中凌晨傳槍響！鍾姓男子與男姓友人疑因毒品買賣糾紛，在逢甲大學附近談判憤而亮槍敲車，「槍枝走火」嚇壞住戶學生。警方獲報到場，4分鐘就逮捕開槍的鍾姓男子並起出改造槍彈，除依槍砲罪嫌將他送辦外，也將追查其友人及槍枝毒品來源。

第六警方局7日凌晨1點21分獲報，逢甲大學後門附近的西屯區西安街巷內有一輛車前擋風玻璃被砸，還聽到「碰」一聲疑似槍聲，附近住戶及學生都有聽到聲響。警方趕到現場後，目擊民眾指證是一名藍衣男子所為，立刻呼叫線上警網到現場附近執行地毯式搜索。

▲▼警方檢查確認槍管有通，連人帶槍帶回偵辦。（圖／民眾提供）

去年剛畢業的女警陳思嘉剛好在附近巡邏，25分在西安街巷內眼尖發現43歲鍾姓男子穿著與目擊者說法吻合，會同男警陳映龍上前盤查。鍾男發現警察靠近，立刻將身上的側背包丟到路旁，員警立刻喝斥蹲下，並問「包包裡放什麼東西？」鍾男才坦承裏頭有手槍、子彈，員警經取得同意小心翼翼打開包包，果然發現一把改造手槍及7顆子彈、一枚彈殼，隨即上銬帶回派出所。

據了解，鍾男與男姓友人日前疑似因為毒品買賣發生糾紛，相約見面談判時不爽貨不純，就掏槍砸破對方汽車擋風玻璃還引發槍枝走火，對方立刻逃之夭夭。

警方表示，鍾男對於糾紛及對分身分均避重就輕，不願吐實，警方先依槍砲罪嫌將鍾男移送法辦外，也將續追逃逸男子及槍枝來源。

警方呼籲，槍砲彈藥刀械管制條例修正案於今年6月12日公布實施，市面上極易改造成具殺傷力槍枝的「操作槍」將全面納管，並提高罰鍰，呼籲原持有操作槍者須在12月11日前向其戶籍地的警察局或警分局報備持有或自願繳銷，以免受罰。

・零負評，大量囤貨很可以

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