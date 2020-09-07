　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

逢甲大學旁爆槍擊！毒梟賣B貨被抓包　約談判亮槍砸車「開轟」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼男子亮槍砸車竟走火，遭警方逮捕。（圖／民眾提供）

▲男子在逢甲大學附近亮槍砸車竟走火，遭警方逮捕。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

台中凌晨傳槍響！鍾姓男子與男姓友人疑因毒品買賣糾紛，在逢甲大學附近談判憤而亮槍敲車，「槍枝走火」嚇壞住戶學生。警方獲報到場，4分鐘就逮捕開槍的鍾姓男子並起出改造槍彈，除依槍砲罪嫌將他送辦外，也將追查其友人及槍枝毒品來源。

第六警方局7日凌晨1點21分獲報，逢甲大學後門附近的西屯區西安街巷內有一輛車前擋風玻璃被砸，還聽到「碰」一聲疑似槍聲，附近住戶及學生都有聽到聲響。警方趕到現場後，目擊民眾指證是一名藍衣男子所為，立刻呼叫線上警網到現場附近執行地毯式搜索。

▲▼男子亮槍砸車竟走火，遭警方逮捕。（圖／民眾提供）

▲▼警方檢查確認槍管有通，連人帶槍帶回偵辦。（圖／民眾提供）

▲▼男子亮槍砸車竟走火，遭警方逮捕。（圖／民眾提供）

去年剛畢業的女警陳思嘉剛好在附近巡邏，25分在西安街巷內眼尖發現43歲鍾姓男子穿著與目擊者說法吻合，會同男警陳映龍上前盤查。鍾男發現警察靠近，立刻將身上的側背包丟到路旁，員警立刻喝斥蹲下，並問「包包裡放什麼東西？」鍾男才坦承裏頭有手槍、子彈，員警經取得同意小心翼翼打開包包，果然發現一把改造手槍及7顆子彈、一枚彈殼，隨即上銬帶回派出所。

據了解，鍾男與男姓友人日前疑似因為毒品買賣發生糾紛，相約見面談判時不爽貨不純，就掏槍砸破對方汽車擋風玻璃還引發槍枝走火，對方立刻逃之夭夭。

警方表示，鍾男對於糾紛及對分身分均避重就輕，不願吐實，警方先依槍砲罪嫌將鍾男移送法辦外，也將續追逃逸男子及槍枝來源。

警方呼籲，槍砲彈藥刀械管制條例修正案於今年6月12日公布實施，市面上極易改造成具殺傷力槍枝的「操作槍」將全面納管，並提高罰鍰，呼籲原持有操作槍者須在12月11日前向其戶籍地的警察局或警分局報備持有或自願繳銷，以免受罰。

零負評，大量囤貨很可以

【更多新聞】

咳血半年懷疑得肺癌...抓不到病因　1公分排骨屑卡氣管惹禍

人妻「新冠篩檢」發燒！真相曝光　澎湖爽吃生蠔險出不了國

4歲女童慘遭虐殺...生前險被撞死詐保金！頭骨破裂20公分疤痕曝

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
馬丁向前妻認了「公開離婚前已有新女友」：不喜歡隱瞞
獨／10米高瘋狗浪吞殺影片曝光！2波浪來沒人理..第3波捲上
「婆婆殺了我」苦命媳告別式曾改期　一看9/2網驚：是天赦日
他「緊抓電線」險遭瘋狗浪吞殺！倖存釣客還原經過：眼睜睜看11
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

北港20路口重點取締！警上街為交通大執法宣導...路口3字訣避災

苗栗男廟裡拜拜「口吐白沫」倒地不起　香客急報警救回一命　　

國內首家寵物癌症新藥公司突倒閉！5億資本破功欠薪...員工怒告

格鬥家控館長商標侵權求償300萬　律師秀合約曝真相「只有字一樣」

10米高瘋狗浪吞殺畫面曝！不理2波攻擊　第3波釀4死1命危

釣客落海畫面曝！冰箱、誘餌桶全散落…他載浮載沉求救援

逢甲大學旁爆槍擊！毒梟賣B貨被抓包　約談判亮槍砸車「開轟」

快訊／北市大安區1男「家中命危」！家人開門嚇傻　緊急送醫搶救

釣客「緊抓電線」險遭瘋狗浪吞殺！還原經過曝：眼睜睜看11人落海

快訊／三重停車場工安意外！男維修升降梯遭機械重壓　命危搶救中

12歲代購賺百元9年後變少年董　自創潮牌月賣萬件擁破千萬身價

南港女子在區間車博愛座放寵物　白鬍老翁怒抓走鼠籠遭揮拳猛打

生意太好！人潮擋到隔壁小吃攤　泰式奶茶闆娘慘被砸熱水起口角

阿伯暈倒路中...3車經過無人理會　暖外送員伸援手！下秒停車幫扶起

震撼！25公尺藍鯨現身雪梨近岸　躍出海面...官方：百年僅目擊3次

狂！父子DIY樂高切水果驚百萬網　生產線「洗切剝」廚房一秒變工廠

「九澤CP」嗨唱《天黑請閉眼》　宣布重大消息：我們去註冊了!

精壯惡霸炫「大塊背肌」搖尾賣肉　網見這身材喊：跟牠打架我會輸！

當自家逛！女「變孕婦」竊63物品　損失近2萬...商家怒：她是有錢人

周湯豪S2O壓軸飆唱《帥到分手》　蕾菈DJ台驚喜合體酷炫...全場嗨翻

北港20路口重點取締！警上街為交通大執法宣導...路口3字訣避災

苗栗男廟裡拜拜「口吐白沫」倒地不起　香客急報警救回一命　　

國內首家寵物癌症新藥公司突倒閉！5億資本破功欠薪...員工怒告

格鬥家控館長商標侵權求償300萬　律師秀合約曝真相「只有字一樣」

10米高瘋狗浪吞殺畫面曝！不理2波攻擊　第3波釀4死1命危

釣客落海畫面曝！冰箱、誘餌桶全散落…他載浮載沉求救援

逢甲大學旁爆槍擊！毒梟賣B貨被抓包　約談判亮槍砸車「開轟」

快訊／北市大安區1男「家中命危」！家人開門嚇傻　緊急送醫搶救

釣客「緊抓電線」險遭瘋狗浪吞殺！還原經過曝：眼睜睜看11人落海

快訊／三重停車場工安意外！男維修升降梯遭機械重壓　命危搶救中

ASICS頂級Court FF 2兼具速度穩定　美網系列即日起全台上市

揮別「中國製造」　三星傳11月關閉天津電視工廠

醋貓「媳婦臉爭寵」緊黏寶寶背後求抱抱！　媽嘆：1打2好累

理財周刊／白頭宮女　天寶遺事

北港20路口重點取締！警上街為交通大執法宣導...路口3字訣避災

大門、房門一開「就看到廁所」　衰運上身還影響財氣：守財不易

理財周刊／水循環前哨站　親子協作珍惜水資源

內政部擬修法：無傷亡小擦撞　可錄影紀錄後再移車

羅密歐與茱麗葉登月了　隨腕錶月相盈虧互望

市區老透天「屋齡55年↑」屋主大翻修！網曝2大錢坑：花下去很可觀

社會熱門新聞

國道摔出客運遭輾死！高雄女悲慘身世曝

即／宜蘭大溪漁港「落海人數增至7人」！4人無生命跡象

人妻起床沒跪「婆婆靈堂」念經！大姑狠甩巴掌

彰化139線過彎壓車失控　20歲騎士捲車底亡

前男友麻吉強行侵入…她子宮發炎哭喊：我好髒　

即／宜蘭大溪漁港6人落海！

男摩鐵自殺　IG：讓我放過自己

即／花蓮空軍軍官「陳屍租屋處」！

湯姆熊割喉案！嫌冷血話惹怒全台　一本小說成破案關鍵

即／金錢豹2男遭擄虐殺　驗屍結果曝

人緣佳甜心學霸　她縱火後「希望台灣人殘酷死去」

富家千金迷信「水溝神」　5個月砸3700萬

醫檢查腫瘤「要看下面」　噁問人妻：可以放進去？

目睹39歲女摔飛！乘客狂抖：很嚇人

更多熱門

相關新聞

逢甲商圈非法日租套房換名續攬客　中市府盼速修法

逢甲商圈非法日租套房換名續攬客　中市府盼速修法

非法日租民宿問題層出不窮，台中逢甲商圈傳出有非法日租套房，改名後繼續在國外平台登廣告攬客。中市觀光旅遊局長林筱淇強調會持續稽查，但也坦言「取締有難度！」她希望中央能盡快擬定法規規範網路平台及相關罰則，也建議民眾可上「台灣旅宿網」查詢民宿是否合法等，以維護自身權益。

孫安佐不一定關10年　有人犯同罪獲輕判1年10月

孫安佐不一定關10年　有人犯同罪獲輕判1年10月

盧秀燕啖台式牛排行銷台中購物節

盧秀燕啖台式牛排行銷台中購物節

許淑華遭爆碩士論文抄襲　逢甲暫不回應　

許淑華遭爆碩士論文抄襲　逢甲暫不回應　

五股衣男遭踹倒地慘求饒　警到場地面驚見1把槍

五股衣男遭踹倒地慘求饒　警到場地面驚見1把槍

關鍵字：

槍砲改造手槍逢甲

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

和許維恩5個月就分手…前男友呂銳隔1年結婚了！

球王喬科維奇「打裁判」被退賽！無緣8強

快訊／阿嬌飯店出意外「頭部嚴重受傷」送醫！

工人搭捷運怕弄髒座位　獨坐水泥桶

「準新郎」求婚5分鐘後溺斃

總統府驚見「最美女憲兵」！渾圓形狀撐爆制服

滿分伴侶3星座曝！　牡羊「把你捧手心呵護」

國道摔出客運遭輾死！高雄女悲慘身世曝

買120包蜜餞！闆娘跩嗆「妳看起來像代購」

即／宜蘭大溪漁港「落海人數增至7人」！4人無生命跡象

新屋公設高「游泳池變蓄水池」　網曝14年屋CP值最高

打開外送箱　安全帽小童探頭送餐

紅燈10秒…短褲妹突啾啾隔壁男騎士

中槍後第1通電話竟是他！館長「羞愧又感動」

野生「零負評女神」現洲際棒球場

更多

最夯影音

更多
12歲代購賺百元9年後變少年董　自創潮牌月賣萬件擁破千萬身價

12歲代購賺百元9年後變少年董　自創潮牌月賣萬件擁破千萬身價
南港女子在區間車博愛座放寵物　白鬍老翁怒抓走鼠籠遭揮拳猛打

南港女子在區間車博愛座放寵物　白鬍老翁怒抓走鼠籠遭揮拳猛打

生意太好！人潮擋到隔壁小吃攤　泰式奶茶闆娘慘被砸熱水起口角

生意太好！人潮擋到隔壁小吃攤　泰式奶茶闆娘慘被砸熱水起口角

阿伯暈倒路中...3車經過無人理會　暖外送員伸援手！下秒停車幫扶起

阿伯暈倒路中...3車經過無人理會　暖外送員伸援手！下秒停車幫扶起

震撼！25公尺藍鯨現身雪梨近岸　躍出海面...官方：百年僅目擊3次

震撼！25公尺藍鯨現身雪梨近岸　躍出海面...官方：百年僅目擊3次

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面