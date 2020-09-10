倒車撞倒婦拖行10米慘死！　貨車司機驚見「車底一雙腳」嚇呆

記者李忠憲／台中報導

梁姓男子開貨車倒車進入東區一處菜市場地點後停好車，一旁男子驚見車底竟然有一雙腳，他才發現大事不妙。原來，卡車底的老婦人是在路口遭貨車撞倒，拖行10多公尺不自知。警消雖緊急將老婦救出送醫，但仍宣告不治。梁男不敢置信說，「我根本不知道撞到人！」

▲貨車駕駛發現車底卡著一名老婦人，不敢置信。（圖／民眾提供）

台中市消防局於10日凌晨3點半左右獲報，東區樂業南路一處菜市場發生一輛貨車倒車時撞倒一名老婦人，疑似拖行10多公尺才發現，人卡在車底下。消防隊立刻派遣人車到場，經將老婦人救出後，發現她雖無明顯外傷，但已無呼吸心跳，立刻送往中國醫藥大學附設醫院急救，最後仍宣告不治。

▲貨車開始倒車未發現後方有老婦人正經過，直接撞上。（圖／民眾提供）

44歲貨車駕駛梁姓男子供稱，他根本不知道有撞到人。當時他要倒車進入菜市場的攤販集中區，先往前開到路口，確認後車駛離就往後倒車，沒看到後面有人。開到定點後下車，一旁的男子才提醒，車底下有腳，他一看發現大事不妙，趕緊報119。

▲▼消防隊到場將老婦人救出急救，送醫仍傷重不治。（圖／民眾提供）

第三警分局表示，經調閱現場監視器，發現71歲游姓阿嬤身穿深色衣服，在貨車要倒車時從後方走過去，直接遭撞倒。經了解，游阿嬤住家在事發地點附近，1人居住，由於一旁就是國小，到底是要去晨運或是去菜市場等，仍有待釐清。

警方表示，貨車倒車時後方沒人員指揮已違規，將依法開法，並依過失致死罪嫌將梁男送辦。警方也呼籲，民眾在夜間出門務必穿著亮色服裝，最好能配戴主動式發光或反光設備，確保自身安全。另外，大型車輛最好能加裝左、右轉及倒車警示器，提醒周邊人注意，才不會發生憾事。

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