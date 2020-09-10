丁允恭曾是他助理！沈富雄：為「色」栽在自己手中

▲丁允恭。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

總統府前發言人丁允恭遭前女友踢爆，擔任高雄市新聞局長期間逼她墮胎、在局長室發生性行為，甚至劈腿，9日請辭獲准。對此，前立委沈富雄透露，丁允恭曾是他的助理，為「色」栽在自己手中。

沈富雄10日在臉書表示，一共當了4任12年立委，前後約有160名助理經過門下，大都品學兼優，當助理只是過客，平均不出一年，或出國深造，或通過高考，走律師、司法官之路，他們都低調沉穏，不求聞達，既便後來有人官達行政院長辦公室主任，大名亦少在報端出現，「有三個例外：潘恆旭、丁復華和丁允恭」。

沈富雄指出，這三位最近都大出風頭，但鮮少人知道曾是他的助理，在職時間短，除了丁復華外，其餘兩位大都只有兩三週，位子沒有坐熱，即默默離去，甚至不辭而別，或許都胸懷大志，慕名而來，但不旋踵，即發覺志趣不合，水土不服而去。

沈富雄說道，古人說「良禽擇木而棲」，「是我非良材，還是這些人非良禽？」奧妙之處頗堪玩味，潘恆旭褒貶未定，丁復華與丁允恭則分別栽在自己手裡，一為利、一為色，道理至為淺顯，「問題是他們在我這裡難以自處，在別處卻一路順風終至翻船，不同之處在助理還是在老闆？」

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