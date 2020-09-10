吳斯懷也發藏頭詩　呼籲連署反美豬暗酸丁允恭「噁男可悲」

▲國民黨立委吳斯懷。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨臉書為呼籲民眾連署拒絕瘦肉精美豬，及諷刺9日驚傳醜聞的前總統府發人丁允恭，才用藏頭詩表示「先別管丁允恭 快來連署」，沒想到立委吳斯懷10日再祭同樣方式發文，暗酸「美豬可畏 噁男可悲」。

為強力表達反對瘦肉精美豬進口，國民黨於6日全代會啟動食安公投活動，更將於12、13日在22縣市設置上百個連署站，全國遍地開花同步發動「捍衛台灣豬，萊豬不要來」公投連署，而公投主文則寫道「你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？」

包括黨主席江啟臣在內的黨務主管，將於這本週內跑遍含離島之22縣市接續開講， 13日在雲林大會師，希望兩天就能衝破逾萬份連署書，再持續推動明年8月28日公投日恰是蔡總統宣布開放美豬滿週年當天，完成食安、公投綁大選公投。

對此，吳斯懷在臉書強調自己已連署，並以藏頭詩暗喻「美豬可畏 噁男可悲」。

吳斯懷藏頭詩如下：

美國瘦肉精

豬牛來闖關

可憐眾生苦

畏懼無食安

噁嘆蔡政府

男女都欺騙

可惡雙標黨

悲哀呆丸郎

▼吳斯懷10日在臉書發藏頭詩呼籲反美豬進口及批評丁允恭。（圖／翻攝自Facebook／立法委員 吳斯懷）