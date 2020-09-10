誤會！丁允恭沒寫「偷吃猥瑣臉」　筆者急撇：我非文膽、也沒色膽

▲總統府前發言人丁允恭。（圖／記者李毓康攝）

記者蕭羽耘／台北報導

總統府前發言人丁允恭醜聞爆發後，當年獲文學獎作品《擺》遭熱議，網友揶揄「那副偷吃嘴臉，猥瑣到令人不忍」是在寫自傳；不過，原來這句話根本不是丁允恭寫的，正牌作者精神科醫師沈政男9日跳出來澄清，這是針對丁的書評所寫的文字；並直呼：「還好我沒有成為文膽，其實我也沒有那種色膽。」

丁允恭時任高雄新聞局長時，不僅劈腿多女，甚至在辦公室與女記者發生關係，引起輿論撻伐，丁也火速辭去府發言人一職。

其中，丁允恭所撰寫的短篇小說《擺》，有一段描述男子外遇的過程，內容提到，「男人以快走運動為由，遮掩外遇行徑，在床上動作時必須誇張突刺，那副偷吃嘴臉，猥瑣到令人不忍。當激情的雲雨散去，男人腦海裡會不會升起一絲絲愧疚的輕煙？當年口口聲聲要拯救被壓迫的貧弱族群，如今只會壓在別的女人身上，傷害最親近的人。」遭譏笑是丁允恭在寫自傳。

不過，有熱心網友翻出《擺》卻找不到該段文字，讓原著沈政男忍不住在臉書澄清，「那副偷吃嘴臉，猥瑣到令人不忍」那一段不是丁寫的啦，而是自己評論丁的小說集，所用的敘述。

針對丁允恭在高雄市府脫序行徑，沈政男評論，可見完全肆無忌憚了，而且根本鄙夷這個地方與工作，才會如此褻瀆。但他補充，政治圈見不得人的事一大堆，丁允恭只不過是得意忘形，玩到連收拾遮掩都嫌麻煩罷了。

至於書評引起廣大迴響，沈政男說，丁允恭得過時報文學獎短篇小說首獎，他則是得過時報文學獎新詩首獎，甚至慶幸自己沒有成為文膽，也打趣地說：「其實我也沒有那種色膽。」

▼沈政男曾寫《擺》書評。（圖／翻攝自沈政男臉書）

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