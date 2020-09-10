丁允恭渣情曝光請辭…蘇貞昌「好可惜」　他酸：女兒遇到也可惜？

記者陳羿妏／綜合報導

總統府前發言人丁允恭遭前女友踢爆，在擔任高雄市新聞局長時逼她墮胎、在局長室發生性行為，甚至劈腿等醜聞，昨（9日）請辭獲准，行政院長蘇貞昌稱，「丁允恭因為個人私領域的事情影響政府機關，為此負責辭職，我覺得好可惜」；對此，國民黨台中市議員黃健豪提出兩點質疑「原來首長辦公室偷情（？）算是私領域」、「不知道蘇貞昌女兒遇到這種事情，作為父親是不是也會覺得丁允恭可惜」。





▲行政院長蘇貞昌對於總統前發言人丁允恭請辭表示「好可惜」，國民黨台中市議員黃健豪提出兩點質疑。（圖／翻攝黃健豪臉書、記者宋良義攝）

針對丁允恭請辭，蘇貞昌出面表示，「丁允恭是很有才華的年輕人，很珍惜他的才能跟努力，他因為個人私領域的事情影響政府機關，他為此負責辭職，我覺得好可惜，年輕人有些行為也許要多警惕」。另外，面對藍營群起圍攻，稱丁允恭的行為傷害國家，蘇貞昌則稱「我是對他個人的才華跟個人過去也是很努力奉公，我是覺得比較可惜，把這無限上綱又要罵到那個樣子，我是覺得不好也不必」。

▲總統府前發言人丁允恭因爆發醜聞，9日請辭獲准。（圖／記者李毓康攝）

對此，黃健豪提出兩點質疑，事件於公而言，「原來首長辦公室偷情（？）算是私領域，而且還是個政務官，不知道那個辦公室空間、辦公室冷氣、那張辦公桌之類的，算是公領域還是私領域。」

事件於私而言「不知道如果蘇貞昌他女兒遇到這種事情，蘇貞昌作為父親是不是還會覺得丁允恭好可惜。」另外，黃健豪還諷刺表示，丁允恭讓女友墮胎三次，應該去主持少子化辦公室，「看是要解決少子化問題，還是從自身經驗出發，探討我國年輕男女的墮胎問題。」

最後黃健豪也說道，「丁允恭是總統府發言人耶，為什麼行政院長要回應，怎麼都沒有人問蔡英文總統的回應？我想大家應該比較需要、想要知道蔡英文總統的回應。」