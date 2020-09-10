網虧「綠色是原諒的顏色」！　要丁允恭別氣餒：風頭過了就升官

▲丁允恭主動請辭後獲准。（圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

總統府前發言人丁允恭遭前女友踢爆，在擔任高雄市新聞局長時逼她墮胎、在局長室發生性行為，甚至劈腿等醜聞，昨（9日）請辭獲准。消息一出後，引起外界一片驚呼，網路上也掀起熱烈討論，有網友認為，綠色是原諒的顏色，要丁允恭不要氣餒，過一段時間後就可以出任要職，還酸「半年後要升哪？」

丁允恭不堪的過往被揭露後，隨即向總統蔡英文請辭。但網友們卻認為，綠營的政治人物犯錯或是敗選，下台之後過段時間就有機會重新任職，「出事後就先下台，反正下台不痛不癢，然後，之後再找機會被升官」。

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回顧以往事件，交通部前部長吳宏謀從高市府時期，就一路背負政治責任下台，去年因為普悠瑪事件請辭以示負責，然而今年6月28日經行政院同意，接任中華郵政公司董事長職務。此外，行政院院長蘇貞昌，以及交通部長林佳龍當年都在大選中落敗，如今一路升官坐上大位。

對於丁允恭請辭一事，網友們表示，「顏色對了就沒事啦，風頭過了就升官」、「升官發財必走之路，先辭後升」、「辭職是為了更上一層樓」、「綠色是原諒的顏色，沒事兒」、「就是這種，一定升官，明年下半年開始拼選六都首長」、「顏色對了還不是照樣升官」。