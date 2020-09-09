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國民黨臉書推食安公投　藏頭詩超酸「先別管丁允恭 快來連署」

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▲國民黨臉書推食安公投，貼文有藏頭詩。（圖／翻攝自國民黨臉書）

▲國民黨臉書推食安公投，貼文有藏頭詩。（圖／翻攝自國民黨臉書）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨臉書9日晚間發文呼籲民眾連署拒絕瘦肉精美豬的食安公投，文中竟有藏頭詩，「先別管丁允恭 快來連署」，諷刺總統府前發言人丁允恭的緋聞事件。

為強力表達反對瘦肉精美豬進口，國民黨於全代會當天啟動食安公投活動，更將於12、13日在22縣市設置上百個連署站，全國遍地開花同步發動「捍衛台灣豬，萊豬不要來」公投連署。

包括黨主席江啟臣在內的黨務主管，將於這本週內跑遍含離島之22縣市接續開講， 13日在雲林大會師，希望兩天就能衝破逾萬份連署書，再持續推動明年8月28日公投日恰是蔡總統宣布開放美豬滿週年當天，完成食安、公投綁大選公投。

為協助達成目標，國民黨臉書發文號召民眾參與，但文中藏頭詩「先別管丁允恭快來連署」等字10，引發網友轉發討論。

「中國國民黨KMT」臉書貼文： 

「顧食安公投」劃重點，全民拒絕瘦肉精豬肉！
先斬後奏，強迫台灣人民接受
別人的孩子，死不完嗎？
管好「食安」是蔡政府給全民的承諾。
丁點的尊重都不給人民，就開放瘦肉精豬肉，
允諾「透明開放」卻逆行到施，大搞黑箱。
恭請全體國民，與我們一起連署「顧食安」！
快刀斬亂麻的方式，溝通不足、配套不足。
來歷不明的加工品，政府有能力管嗎？
連人民的卑微的請求，過好小日子都變奢侈。
署名的公文還能硬拗，說只是預告，大轉彎？

▲國民黨臉書推食安公投，貼文有藏頭詩。（圖／翻攝自國民黨臉書）

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