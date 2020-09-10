王定宇嗆去海峽論壇的是「中共的棋子」　酸「一句失望」就蜂擁而去　

▲民進黨籍立委王定宇。（圖／記者陶本和攝）

記者蕭羽耘／台北報導

國民黨9月中旬將組團赴陸參加「海峽論壇」，民進黨立委王定宇10日批評，「海峽論壇」就是統戰活動，形式上貶抑台灣為中國的一省，所以當海峽論壇代表團副團長、國民黨秘書長李乾龍說，「中共對國民黨開始有點失望」的時候，國民黨就派人蜂擁參加「海峽論壇」，參加的政黨或個人，別名就是「中共的棋子」。

王定宇在臉書貼出2張照片，狠批藍營組團出席「海峽論壇」，他先以捷克為例，日前因捷克議長訪台，捷國著名的鋼琴製造商佩卓夫（Petrof）就被中國退貨，損失一筆近新台幣7百萬的訂單，消息曝光後，捷克億萬富豪寇馬克（Karel Komárek），立刻決定買下這些鋼琴並捐給學校。

王定宇以此下了註解，他說，中國有一種作法叫做「以商逼政」；捷克有一種回應叫做「骨氣不賣」。隨後話鋒一轉提到，台灣有一種組織叫做「中國國民黨」，面對共軍擾台、中共武力威脅台灣、中共國際打壓台灣、台灣人民李明哲莫名被關押、全球關注的香港、圖博，以及新疆的人權和自由問題，通通看不見，也沒有任何聲音。

王定宇說，就在民主自由國家開始抵制中共時，國民黨秘書長李乾龍說了「中共對國民黨開始有點失望」，然後國民黨就派人蜂擁參加「海峽論壇」。

他認為，這個論壇就是純然的統戰活動，形式上貶抑台灣為中國的一省，目的是統一台灣，推銷的是香港已證明為騙局的「一國二制」，嘴喊的是「兩岸一家親」，身後藏的拿的是「不放棄武力犯台」，所以參加的不論是政黨或個人，別名都是「中共的棋子」。

王定宇表示，違反台灣的法律當然依法查辦，但是民主國家台灣和獨裁中國的差異，法律不是唯一的懲罰，有些「純言論」確實讓人心裡恨得牙癢癢的，但是未必能用法律懲罰，但民主國家還有一種最重的懲罰，叫做「人民的感受」，選舉時的「投票」，「法制」和「民意」是建構民主國家的二個支柱。