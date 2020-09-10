流感＋新冠雙重感染！南韓「小規模」群聚感染漸激增...仍不樂觀

▲南韓首都圈持續傳出小規模群聚感染。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓新冠肺炎（COVID-19）小規模群聚感染仍散佈在境內各地，導致單日新增病例數始終維持在三位數。根據防疫當局統計，截至10日上午0時為止，南韓今（10）日上午9時30分共通報155起病例，其中141例為境內感染、14例為海外感染；目前南韓共累計21743例確診、346例死亡，死亡數與前日相比增加2人；另外，重症患者累計169人，與前日相比激增15人。

根據《韓聯社》、《News1》，被喻為加強版的首都圈地區「社交距離防疫」第2.5階段期限至13日為止，南韓中央事故收拾本部戰略計畫班長孫映萊（손영래）表示，若民眾積極參與、遵守防疫政策，則無延長期限之必要；然而高麗大學九老醫院感染內科教授金宇柱（김우주）卻指出，直到單日新增病例降至十位數為止，否則目前情勢並不樂觀。

南韓疾病管理本部長鄭銀敬（정은경）也在昨（9）日例行記者會表示，在患者檢體中同時篩出新冠病毒、流感病毒，不過兩者間的影響下是否會加重病情，仍有待觀察。食品醫藥品安全處也於7日批准進行2間業者、3件品項同時能檢測出新冠肺炎、流感篩檢試劑的臨床實驗。

▲即使在戶外，仍有可能感染新冠病毒。（圖／路透社）

從新增感染者所分佈的地區來看，首都圈共新增98例（首爾佔47例、京畿道佔46例、仁川佔5例）；忠清南道增12例；大田增11例；光州增5例；蔚山增4例；忠清北道與慶尚北道各增2例；釜山、大邱、江原道、全羅南北道、慶尚南道、濟州島各增1例。

統計資料指出，10日新增病例中，並無首爾市城北區「愛第一教會」與首爾光化門示威集會相關確診案例。由此可見，雖南韓當局針對首都圈推出加強版防疫措施，有效抑制短時間內爆發大規模確診者，然而各地的小規模群聚感染的現象，短時間內無法止息。

首爾市松坡區Coupang（쿠팡!）物流中心累計12人確診；首爾市永登浦區佛教「日蓮正宗」佈教所累計14例；大田市健康食品說明會與中區「Well-being」桑拿、忠清南道牙山外匯貿易說明會之相關確診案例累計25起；光州市北區傳統市場「말바우시장」確診案例，包括餐廳業者、顧客、其親友共23人感染。

蔚山市現代重工業5名員工、2名家屬確診。

▲蔚山市現代重工業出現員工確診，不少人排隊等待接受篩檢。（圖／達志影像）

另外，醫療院所與療養院也出現群聚感染案例。京畿道始興市Central醫院共計4人確診；京畿道龍仁市冬柏長者照護療養中心出現2名護理師確診。

南韓保健福祉部長朴淩厚（박능후）於10日例行記者會表示，室外雖比室內等密閉空間還要安全，但仍存在感染風險。

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