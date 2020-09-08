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愛鑽防疫漏洞！市民轉戰河濱公園群聚飲酒「垃圾亂丟」　政府怒了

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▲▼南韓加強首都圈防疫政策，咖啡廳、糕點店等禁止內用。（圖／達志影像）

▲南韓加強首都圈防疫政策，咖啡廳、糕點店等禁止內用。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓新冠肺炎（COVID-19）疫情在政府針對首都圈實施高壓的防疫措施後，已逐漸呈現趨緩。根據防疫當局統計，截至8日上午0時為止，南韓今（8）日上午9時30分共通報136起病例，其中120例為境內感染、另外16例為海外感染；目前南韓共累計21432例確診、341例死亡，死亡數與前日相比激增5人。

綜合《韓聯社》、《News1》報導，首爾市城北區「愛第一教會」與光化門示威集會仍繼續新增確診者，導致其他宗教場所、物流中心、客服中心等持續發生間歇性感染，甚至連佛教宗派「日蓮正宗」在首爾市永登浦區的佈教所傳出11名信徒遭感染。

鑒於民眾鑽防疫政策漏洞，趁晚間成群結隊前往首爾汝矣島漢江公園飲酒作樂，為防堵防疫破口，首爾市府也於8日上午宣布，從該日下午2時起，將管制市民進出汝矣島、纛島、盤浦等漢江公園內人群聚集處，且漢江公園內的28間賣場、7間咖啡廳的營業時間最晚只能到晚間9時，之後必須關店。

▲▼400多名民眾晚間轉戰漢江公園飲酒聚會，隔日被發現流下大量垃圾。（圖／翻攝自推特）

▲▼400多名民眾晚間轉戰漢江公園飲酒聚會，隔日被發現流下大量垃圾。（圖／翻攝自推特）

▲▼400多名民眾晚間轉戰漢江公園飲酒聚會，隔日被發現流下大量垃圾。（圖／翻攝自推特）

從新增感染者所分佈的地區來看，首都圈共新增98例（首爾佔67例、京畿道佔29例、仁川佔2例）；光州增12例；大田增4例；蔚山增3例；釜山、世宗、忠清北道各增1例。

首爾市城北區「愛第一教會」累計1163人感染；光化門示威集會累計532人感染。

首爾市蘆原區「光中教會」（빛가온교회）累計45人確診；首爾市江東區「BF Mobile」電話銷售客服中心累計18人確診；首爾市永登浦區「日蓮正宗」佈教所累計11人確診；首爾市松坡區Coupang（쿠팡!）物流中心累計8人確診；光州市北區傳統市場「말바우시장」內的餐廳累計11人確診。

▲▼首爾市蘆原區持續傳出教會信徒確診。（圖／達志影像）

▲首爾市蘆原區持續傳出教會信徒確診。（圖／達志影像）

據悉，「日蓮正宗」為日本佛教的一個宗派，在當地擁有不少信徒。首爾市永登浦區的日蓮正宗佈教所，5日傳出1名僧侶確診後，防疫當局針對密集接觸者進行篩檢，截至8日上午，包括信徒共11人確診。

南韓政府針對首都圈頒布「社交距離防疫」2.5階段，原本僅咖啡廳禁止內用，然而民眾卻轉往蛋糕店、麵包店、雪花冰店等，使得防疫當局將之依序規定禁止內用，無處可去的民眾只好前往汝矣島漢江公園，並留下許多垃圾，為人詬病。

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