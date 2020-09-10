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日本深山野林驚見「廢棄UFO」！攝影師大膽潛入探究竟

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▲▼日本攝影師森林中發現「UFO廢墟」 內裝曝光網直呼：想去！。（圖／推特@urbex_34）

▲日本攝影師發現一處「廢棄幽浮」。（圖／推特@urbex_34）

記者王佩翊／編譯

日本深山叢林內出現廢棄幽浮？一位熱愛拍攝奇異建築的日本攝影師日前探訪一處森林時，發現一座外型極似幽浮的「不明物體」，而他不只拍攝了這座不明物體的外貌，更大膽地進入「幽浮」內部一探究竟。他7日在自己的推特上分享相關照片，隨即吸引大批網友熱烈討論。

日本推特網友「Saho.」（@urbex_34）分享了4張自己拍攝的「廢棄幽浮照」，只見照片中疑似為幽浮的建築物矗立在森林當中，建築物外表也因長年歷經風吹雨淋，滿是雨漬與生鏽痕跡。而當這名網友沿著藍色階梯進入這座建築物後，更看見內部的桌椅與格局宛如電影中才會出現的外星人幽浮。

▲▼日本攝影師森林中發現「UFO廢墟」 內裝曝光網直呼：想去！。（圖／推特@urbex_34）

▲廢墟內部即有臨場感。（圖／推特@urbex_34）

原來這個疑似為「幽浮」的廢墟，是由一名芬蘭設計師馬蒂·薩羅內（Matti Suuronen）所創作，作品名稱為「FUTURO」。原po先前聽聞，在某個別墅地區附近的森林中，有一個還沒被解體的幽浮屋沉睡其中，因此才特意來到此地進行現地調查，沒想到真的有幸親眼目睹這個奇妙的光景。

網友看到照片後紛紛表示，「這是在哪裡啊？我也好想進去一探究竟喔」、「好有氣氛喔」、「好想去」、「難道是賽亞人的入侵」、「好厲害」、「這個建築物是為了什麼而建的啊」等。

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